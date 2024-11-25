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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЭксперты фестиваля рекламы и PR MCUnite огласили результаты состязания

Эксперты фестиваля рекламы и PR MCUnite огласили результаты состязания

editor
By editor
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победители mcunite
Победители. Фото © MCUNITE

22 ноября в институте естествознания и спортивных технологий Московского городского состоялось торжественное закрытие Всероссийского студенческого фестиваля рекламных и PR-проектов с международным участием MCUnite.

MCUnite — образовательный проект для студентов, интересующихся PR, рекламой и интегрированными коммуникациями. На протяжении трех дней более ста представителей 20 российских университетов защищали проекты по различным номинациям, решали кейсы от партнеров на PR-хакатоне, получали инсайты на мастер-классах от ведущих теоретиков и практиков сферы медиакоммуникаций и соревновались друг с другом на тимбилдинге.

Свои задания для фестиваля предложили cеть фитнес-клубов DDX Fitness, коммуникационная группа «Аймарс», digital-агентство Hate Agency, Международный фестиваль маркетинга и креатива в недвижимости WOW FEST и сервис маркетинговых квизов «Марквиз».

По итогам всех состязательных дней члены экспертного жюри признали абсолютным победителем фестиваля команду «МТС» из Пермского политеха (ПНИПУ).

«MCUnite — это прекрасная возможность увидеть крутые кейсы, пообщаться с молодежью, с коллегами из отрасли. На фестивале мы можем узнать, чем дышит молодое поколение, а молодое поколение — посмотреть, к чему они могут прийти. Меня впечатлила супер-подготовка к фестивалю. Большое спасибо и организаторам, и команде. И естественно хочу отметить кейсы участников: видно, что ребята подошли к работе не только с душой, но и с глубокой проработкой», — поделился впечатлениями Александр Ревский.

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