Эксперты фестиваля рекламы и PR MCUnite огласили результаты состязания

22 ноября в институте естествознания и спортивных технологий Московского городского состоялось торжественное закрытие Всероссийского студенческого фестиваля рекламных и PR-проектов с международным участием MCUnite.

MCUnite — образовательный проект для студентов, интересующихся PR, рекламой и интегрированными коммуникациями. На протяжении трех дней более ста представителей 20 российских университетов защищали проекты по различным номинациям, решали кейсы от партнеров на PR-хакатоне, получали инсайты на мастер-классах от ведущих теоретиков и практиков сферы медиакоммуникаций и соревновались друг с другом на тимбилдинге.

Свои задания для фестиваля предложили cеть фитнес-клубов DDX Fitness, коммуникационная группа «Аймарс», digital-агентство Hate Agency, Международный фестиваль маркетинга и креатива в недвижимости WOW FEST и сервис маркетинговых квизов «Марквиз».

По итогам всех состязательных дней члены экспертного жюри признали абсолютным победителем фестиваля команду «МТС» из Пермского политеха (ПНИПУ).

«MCUnite — это прекрасная возможность увидеть крутые кейсы, пообщаться с молодежью, с коллегами из отрасли. На фестивале мы можем узнать, чем дышит молодое поколение, а молодое поколение — посмотреть, к чему они могут прийти. Меня впечатлила супер-подготовка к фестивалю. Большое спасибо и организаторам, и команде. И естественно хочу отметить кейсы участников: видно, что ребята подошли к работе не только с душой, но и с глубокой проработкой», — поделился впечатлениями Александр Ревский.