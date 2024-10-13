«Большой ребенок»: группа «Крестные» выпустила балладу о прощании с детством

Крёстные – это не родные, но близкие по душе люди. В искренних, как личный дневник, песнях звучат вокальные распевы, гитарные соло и чуткие тексты, которые альт-рок группа вручную зарисовывает в мультфильмы. Когда слышишь Крёстных, хочется делиться всем, что тревожит и греет сердце.

«Большой ребенок» — баллада о прощании с детством и летом. С ней возвращаешься в ощущения беззаботности, легкости и жизнерадостности, даже если уже давно вырос.

Всему открытая душа

Не станет старше никогда

Просто большой ребёнок

Сингл «Большой ребенок» – первый из будущего альбома Крёстных «Жить». До выпуска альбома планируется выход еще трех синглов «Устала» в октябре, «Тусклая» и «Хорошо» в ноябре, а альбом в начале декабря.