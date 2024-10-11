LERA представила новый сингл «Милая, плачь»

Популярная певица и звезда телеэкранов LERA (Валерия Астапова), известная по своим ролям в «Девушки с Макаровым» (ТНТ) и «Классная Катя» (СТС), готовится к релизу своего нового сингла «Милая, плачь».

Эта лирическая работа обещает стать эмоцианально насыщенной композицией, погружающей слушателя в мир разрыва отношений и внутренней борьбы за право быть собой.

В новом треке LERA исследует темы боли, утраты и самопознания. «Милая, плачь» — это песня-послание, в которой каждое слово наполнено чувством. Песня создает контраст между уязвимостью и силой, а жанр поп-рок, усиленный энергичными гитарными рифами, подчеркивает эмоциональную глубину каждой строчки. LERA умеет делать эмоции осязаемыми и резонирующими с любым слушателем, вдохновляя своих поклонников к действиям.