ЭММИ ЛИН – певица из Петербурга представила трек «Красивая жизнь»

Петербурженка с ярким стилем и неповторимой харизмой ЭММИ ЛИН презентовала свой новый трек «Красивая жизнь».
«Красивая жизнь» — это настоящий гимн искренним чувствам, внутренней свободе и мечтам, которым суждено сбываться. Песня с яркой танцевальной и праздничной энергией.
Как говорит сама ЭММИ ЛИН: «Мечтайте смело, бегите к своим целям даже на самых высоких каблуках! Яркой вам реализации, ведь только мы сами можем сделать себя счастливыми».
Предупреждаем: припев этой песни трудно выкинуть из головы!