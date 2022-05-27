Большой сольный концерт артиста IVAN состоялся в клубе «16 Тонн»

Певец, музыкант, автор слов и музыки, участник крупнейших международных музыкальных фестивалей и конкурсов, в том числе «Евровидения», IVAN собрал всех на своем большом сольном концерте в московском клубе «16 Тонн» 25 мая.

На сегодняшний день IVAN является обладателем одного из самых сильных голосов в России, что было в очередной раз доказано на концерте и о чем смело заявляют его коллеги по сцене: Николай Носков, Стас Пьеха и другие.

Благодаря великолепному знанию английского языка, IVAN исполняет синглы не только на русском. Каждый, кто пришел на концерт, остался в восторге от разнообразия песен. Прозвучали как хиты «Крест и ладонь», «Океанами» и «Кто он?», так и премьеры «Млечный путь» и «Far from never», были исполнены каверы на известные песни «Поздно» и «Беловежская пуща». Несколько композиций артист исполнил под аккомпанемент своего продюсера, Виктора Дробыша.

«Я увидел его на кастинге «Битвы Хоров», и уже точно знал, что никуда его не отпущу… Он произвел на меня впечатление сразу и до сих пор производит. Такой вот он классный человек и певец, и, может быть, еще не так сильно популярен, но это лишь дело времени. Он обречен на успех, и сегодняшний концерт тому доказательство», — поделился Виктор Дробыш.

На концерт пришло много артистов, с которыми IVAN дружит: Роман Архипов, Ян Марти, группа «ПИКЧИ!», ANSE и многие другие. Отдельно стоит отметить, что концерт транслировался в прямом эфире ВКонтакте, где его посмотрело более 210 тысяч человек.

«Супер!!!! Масса удовольствия и волшебства от просмотра… Саша – это так прекрасно. Ваш голос проникает в самую душу, услада ушам и сердцу… Образ, музыка, стихи – всё магия! Успеха в творчестве и почаще радуйте нас!» — писали в комментариях впечатленные поклонники.

Кульминацией вечера стал сюрприз от жены артиста: большой праздничный торт с изображением обложки нового хита «Океанами». К слову, трек ротируется на 60 радиостанциях, в том числе и зарубежных, а все пришедшие знали его наизусть и подпевали IVANу.

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