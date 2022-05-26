«Октава ДМ» стала партнером международного фестиваля-конкурса «Твой голос»

В столичном культурном центре «Москворечье» прошел международный фестиваль-конкурс «Твой голос». Более 400 вокалистов-участников в возрасте от 4 до 18 лет продемонстрировали свои таланты. Победители в двух основных номинациях получили сертификаты на приобретение микрофонов Октава.

«Международный фестиваль-конкурс “Твой голос” стал важным событием в культурной жизни столицы. Разные стили, авторские песни, уникальная подача вокального материала не оставили нас равнодушными. Уверена, что для членов жюри выбрать самый лучший голос Международного фестиваля было непросто, но интересно. Думаю, что таким же приятным станет выбор призов победителями. Концертный микрофон Октава МК-207 уже стал желанной наградой на многих вокальных конкурсах, но в этот раз победители смогут самостоятельно выбрать, какой микрофон из линейки профессиональной техники Октавы им больше нравится», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Особенность конкурса «Твой голос» — открытая система голосования, когда отзывы профессионального жюри участники получают сразу после выступления. Для лучших голосов фестиваля компания «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в 2019 году на базе тульского завода «Октава» с целью разработки и продвижения гражданской продукции — учредил сразу два специальных приза — сертификаты на приобретение микрофонов легендарного производителя электроакустики «Октава».

Среди судей конкурса не только выдающиеся педагоги и актеры мюзиклов, но и продюсеры самых популярных ТВ шоу — музыкальные редакторы и продюсеры шоу «Голос» и «Голос дети» Андрей Сергеев, Наталья Шамиладзе, Марина Андрусенко, российский эстрадный певец Андрей Билль, известный композитор популярных детских песен Алексей Ольханский. Председателем жюри стала педагог и общественный деятель, профессор, заведующий кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, заслуженный деятель искусств Марина Полтева.

Победительницей конкурса «Твой голос» в категории «Соло» стала вокалистка из Воронежа Виктория Соломахина. В категории «Ансамбли» самым заметным стал ансамбль из Белгорода Perfecto. Эти участники и получили сертификаты «Октавы».

«Вокалом я занимаюсь на протяжении 14 лет. Долгое время пела в народном жанре, но после проекта “Голос Дети” решила перестроиться на эстраду. Также, после поступления в музыкальный колледж, я познакомилась с академическим вокалом. Но душа у меня всё равно лежит к эстраде! Пока я не работала с микрофонами Октава, но много слышала от коллег которые используют и рада что и мне предоставится возможность работать с нашим российским брендом», — сказала Виктория Соломахина.

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