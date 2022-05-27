МИНИН-ХОР: НОВЫЙ АБОНЕМЕНТ НА ДОМАШНЕЙ СЦЕНЕ

30 мая 2022 года в Культурном центре Минин-хор пройдет вечер камерной музыки «Песни и сонеты». В исполнении солистов Минин-хора прозвучат сочинения Франца Листа, Мориса Равеля и Мануэля де Фальи.

Идея концертов камерной музыки возникла вскоре после долгожданного обретения (осенью 2017 года) коллективом своего Дома в бывшем Доме Прове на Новой Басманной. Другая причина кроется в самой концепции и философии Минин-хора как ансамбля солистов. Многие артисты хора также выступают в качестве солистов и в составе разнообразных коллективов (не только классических). В сезонах 2020 — 2021 и 2021 — 2022 в особняке на Новой Басманной прошли концерты и фестивали камерной музыки, в которых участвовали солисты хора и приглашенные артисты. В сезоне 2022 — 2023, открывающем второе пятидесятилетие Минин-хора, предполагается создание абонемента «Хор солистов» — серии камерных концертов, которые будут проходить регулярно в определенные дни недели.

В концерте исполняется музыка XIX — XX веков.

Открывают программу Три сонета Петрарки Франца Листа. Одно из замечательных сочинений мастера, сонеты существуют в двух равноправных редакциях (для голоса с фортепиано и фортепиано соло — как часть грандиозного цикла «Годы странствий»). Солистка — Вероника Погребная-Ляликова.

Далее в программе — «Три песни Дон Кихота к Дульсинее» Мориса Равеля на стихи Поля Морана. Последнее крупное сочинение Равеля (и вообще одно из последних его сочинений), «Три песни…» изначально должны были стать частью саундтрека фильма Вильгельма Пабста «Дон Кихот» (1933), однако впоследствии режиссер предпочел сотрудничать с композитором Жаком Ибером. Солист — Даниил Чесноков.

Завершают концерт «Семь испанских народных песен» Мануэля де Фальи. Вслед за Исааком Альбенисом (в грандиозном фортепианном цикле «Иберия») идеей композитора было представить песни и танцы различных провинций Испании. Солистка — Светлана Николаева.

Партия фортепиано — Елена Ильина.

Комментарий к программе — Михаил Сегельман.

Начало в 19-00.

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