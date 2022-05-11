Большому детскому хору имени В.С. Попова исполняется 50 лет!

15 мая 2022 года в Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный 50-летию самого известного хора России — Большого детского хора имени В.С. Попова под управлением А.Л. Кислякова (Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио СССР). В этот вечер на сцене соберутся солисты и воспитанники хора за всю историю его существования, а также те, кто писал для них песни и выступал вместе с ними: Лариса Долина, Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Григорий Гладков, Дмитрий Галихин, Маргарита Суханкина, солисты Большого театра Вадим Тихонов, Полина Шабунина, Гюзель Кунафина, Полина Шароварова, камерный хор московской консерватории, детские музыкальные коллективы, поэты-песенники и музыканты. Ведущая вечера – заслуженная артистка России Татьяна Веденеева.

Большой детский хор называют «золотым фондом» России за его уникальные возможности: он представляет старую московскую школу, которая берет истоки от дореволюционного московского синодального хора. Это единственный детский хор, исполняющий весь репертуар, который способны спеть дети: и духовные, и современные, и зарубежные, и средневековые, и народные песни — на разных языках и в разных стилях.

Художественный руководитель и главный дирижер Большого детского хотя им. В.С. Попова, Заслуженный артист РФ Анатолий Кисляков:

– Большой детский хор им. В.С. Попова считается национальным достоянием России. Хор высочайшего исполнительского уровня, с огромной работоспособностью, который достиг популярности за считанные годы, благодаря таланту основателя хора, Виктору Сергеевичу Попову. С середины 70-х годов вся страна писала солистам хора мешки писем. Особенно – после «Песни года», в которой традиционно выступал Детский хор. За 20 лет своего существования при СССР Детский хор оставил в фонде Гостелерадио примерно 3000 записей: каждую неделю хор проводил 4-часовую студийную запись. И это не считая репетиций, разучивания сочинений, концертной и гастрольной деятельности.

Большой Гала-концерт, посвященный 50-летию хора, был запланирован еще в 2020 году, но из-за пандемических ограничений его переносили несколько раз. И вот, спустя два года после официального юбилея, Большой детский хор выйдет на сцену Кремлевского дворца.

В программе вечера заявлены самые яркие и популярные песни, которые запомнились слушателям за 50 лет существования Большого детского хора, его «визитные карточки»: песни Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Олега Хромушкина, Евгения Птичкина – «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «От улыбки», «Вместе весело шагать», «Голубой вагон», «Кто пасется на лугу», «Дикая собака Динго», «Беловежская пуща», «Сколько нас» и другие. Также прозвучат песни Пахмутовой на стихи Добронравова, написанные специально для Большого детского хора.

На сцену в этот вечер выйдут известные солисты прошлых лет, музыкальные коллективы, которыми руководят бывшие воспитанники хора, композиторы и музыканты: Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Гладков, Дмитрий Галихин, Маргарита Суханкина, солисты Большого театра Вадим Тихонов, Полина Шабунина, Гюзель Кунафина, Полина Шароварова и живой эстрадно-симфонический оркестр Андрея Балина. Придут и бывшие воспитанники хора, самым старшим из них сейчас более 60 лет, – они планируют устроить перед концертом флэш-моб из попурри известных детских песен.

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