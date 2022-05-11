САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на фонтанке представляет премьеру «Я жду тебя, любимый…»

Молодежный театр на Фонтанке запускает проект на остросоциальную тему и пробует новый для себя формат. Тема абьюза, эмоционального и физического насилия в семьях, которая поднимается в новой постановке, подсказала идею создания проекта в двух частях. Зрителей ждет премьерный спектакль и последующая встреча с психологами, которые вместе со зрителями обсудят проблематику.

Пьеса Дарио Фо и Франки Раме «Я жду тебя, любимый…» – это пронзительный монолог женщины, которая из ревности заперта мужем в квартире. Героиня монодрамы живет в достатке, но вынуждена во всем подчиняться мужу, который ее бьет, не чист на руку, имеет ребенка на стороне. На ее плечах дети и деверь-инвалид, к ней в дом стучатся кредиторы, ее донимает звонками назойливый сосед… Ни замужество, ни каменные стены не защищают героиню от негативной реальности, замкнутой для нее в порочный круг.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, драматург Дарио Фо, часто писавший в жанре фарса, не чуждый гротеска и буффонады, обостряет ситуацию, в которой находится Мария, до предела. На женщину обрушиваются все проблемы разом, что побуждает ее взять в руки оружие. Однако особенность постановки Молодежного театра – в акцентуации на психологических переживаниях Марии, а не на событиях, которые их провоцируют. Если в пьесе авторы лишают Марию выбора, то в спектакле героиня обретает шанс на любовь и новую жизнь, но что она захочет выбрать?..

Премьера Молодежного театра на Фонтанке затрагивает проблемы духовного и физического насилия над личностью, реализации права выбора своей судьбы, преодоления неуверенности в себе, необходимости самоопределения.

Фото с репетици: Б. Макаров, С. Спивак, Н. Лоленко

Не исключая возможности присутствия в зале людей, столкнувшихся в жизни с аналогичными проблемами, мы предлагаем высказать свое мнение и, быть может, получить профессиональный совет после просмотра премьеры. Паблик-ток со зрителями проведут психологи консультационного психологического центра по вопросам зависимостей и деструктивных отношений Lighthouse Дарина Илянина и Вадим Петров.

Проект состоится в рамках плана мероприятий, посвященных Дню города.

Фото — Юлия КУДРЯШОВА

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