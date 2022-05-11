САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Концерт в честь 135-летия Андреевской балалайки!

135 лет назад, в 1887 году, Василий Андреев — реформатор русских народных инструментов, общественный деятель, педагог, композитор, дирижер, исполнитель-виртуоз — усовершенствовал русскую балалайку, сделав ее полноценным концертным инструментом. Уже через год состоялось первое выступление коллектива, который ныне мы знаем, как Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева, а сама балалайка получила название Андреевской.

«Василий Васильевич Андреев усовершенствовал инструмент. Представьте себе скрипку, ее гриф, на котором нет ладов. В этом случае музыканту на слух приходится определять высоту издаваемых звуков. Андреев придал балалайке удобную форму с отмеченными ладами, чтобы люди могли быстрее научиться на ней играть.

Однако он не только преобразил ее с технической точки зрения, но благодаря выступлениям своего Великорусского оркестра, сделал ее популярной как в России, так и за рубежом. До Василия Васильевича игра на балалайке считалась чем-то «низким», «крестьянским». Благодаря Андрееву инструмент начали любить и уважать во всем мире», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Д.Д. Хохлов.

Андреевский оркестр приглашает слушателей отпраздновать эту знаменательную дату на концерте в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 14 мая, в 20:00.

В программе — выступления солистов Андреевского оркестра и оркестровые произведения из «золотого» репертуара коллектива.

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