Бондарчук, Соколовский, Комаров и Михайловская снова в «Молодёжке»

By editor
Федор Бондарчук и Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба СТС
Федор Бондарчук и Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба СТС

В новых сериях «Молодёжка. Новая смена» производства Арт Пикчерс Вижн к зрителям возвращаются любимые герои в исполнении Фёдора Бондарчука, Александра Соколовского, Анны Михайловской, Марии Пироговой, Сергея Комарова и других актёров. Также к команде присоединились Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и Евгения Дмитриева.

«Проект «Молодёжка» имеет для нас с партнёрами по Арт Пикчерс Вижн огромное значение. Он появился на свет больше десяти лет назад, но и сейчас успешно находит своего зрителя и попадает в топы онлайн-кинотеатров. Я был счастлив ненадолго вернуться к роли Калинина и вновь почувствовать себя частью «Молодёжки»», — говорит Фёдор Бондарчук.

В продолжении истории, выходящем со слоганом «Второй период», ставки для хоккейной команды «Акулы Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд. Чтобы усилить состав, Казанцев (Владимир Зайцев) принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря (Алина Большакова).

В новом сезоне соперниками станут бывшие «Медведи», а теперь тренеры: Андрей Кисляк (Влад Канопка) и Антон Антипов (Иван Мулин). В сериал вернётся и капитан «Медведей» Егор Щукин (Александр Соколовский).

«Когда вышла новая «Молодёжка», видел много комментариев, что нужно вернуть Щукина. Тогда тоже подумал, что Егор — важный винтик в сериале, поэтому обрадовался, когда увидел его в сценарии, — рассказывает Александр Соколовский. — Мой герой теперь муж и отец, а это меняет мужчину сильнее всего. Щукин из «Медведей» был беззаботным пацаном, а сейчас это сформировавшийся человек, понимающий, чего он хочет от жизни и как быть главой семьи».

