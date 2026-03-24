1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

ДомойМир кино«Хроники русской революции»: выходит эпилог киноромана Андрея Кончаловского

«Хроники русской революции»: выходит эпилог киноромана Андрея Кончаловского

хроники русской революции
Фото: Анастасия Ляшенко

Об этом стало известно сегодня во время 39-ой торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Проект, ставший самой масштабной работой кинорежиссера, был удостоен премии в номинации «Лучший сериал».

Эпилог повествует о событиях 1924 года, обострении внутриполитической борьбы после смерти Ленина и подводит итог двадцатилетнему противостоянию героев Юры Борисова и Никиты Каратаева.

Напомним, премьера 16-серийного киноромана состоялась в подписке START 10 октября. Позже грандиозную эпопею показал в эфире телеканал «Россия».

