Бортич, Быков, Александрова: кто сыграет в «Синем и Пурпурной»

Что будет, если свести вместе человека, для которого мир — это строгая система, и женщину, которая давно махнула на всё рукой? В Ярославле начали снимать романтическую комедию «Синий и Пурпурная» — историю о двух людях, которым предстоит заново научиться принимать несовершенство. Своё и чужое.

Проект запускают «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры. За режиссёрским пультом — Юлия Сапонова, для которой этот фильм станет дебютом в полном метре. В главных ролях: Александра Бортич, Марина Александрова и Юрий Быков. А ещё — Никита Зимин, для которого это первая большая роль в кино. Сценарий написала Дана Жанэ.

Сюжет

Даня — молодой человек с аутизмом. Его жизнь выстроена по правилам, в ней нет места случайностям. Марина — барменша, циничная, импульсивная, давно переставшая кому-либо доверять. Они случайно сталкиваются, и этот контакт выбивает обоих из привычных орбит. Даня кажется Марине странным, она — ему непонятной. Но его влечение к ней оказывается сильнее любых алгоритмов. Чтобы завоевать её сердце, ему придётся сделать то, что противоречит всем его принципам: забыть о правилах и просто довериться чувствам.

В роли эксперта-консультанта выступает Фонд «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой.

О чём это на самом деле

Жанр — комедия, но лёгкость здесь обманчива. Фильм говорит о взрослении, принятии, о том, как мы учимся быть уязвимыми. Без назидательности, без попытки поставить диагноз или вынести приговор. Просто через историю двух очень разных людей показывает: близость рождается там, где перестаёшь притворяться.

Голоса создателей

Режиссёр Юлия Сапонова объясняет своё отношение к материалу так: «Я бы сказала, что это фильм о нежности к человеческой неидеальности. О парне, который не умеет притворяться, и женщине, которая давно забыла, как быть собой. Их любовь рождается неловко, смешно, иногда болезненно — и постепенно помогает каждому из них снова почувствовать себя живым, уязвимым и ценным».

Александра Бортич признаётся: история Марины зацепила её с первых страниц. «Сильная, самостоятельная женщина, которая, как и все мы, жаждет нежности и любви», — так она описывает свою героиню.

Никита Зимин, которому предстоит сыграть Даню, подошёл к роли как к исследованию. «Главное — не пытаться показать аутизм через внешние особенности. Данил прежде всего обычный парень. Его особенность — в том, как он воспринимает мир и общается. Вот в этом для меня ключ».

Наталья Водянова, основатель фонда «Обнажённые сердца», отмечает: фильм помогает широкой зрительской аудитории понять, с какими сложностями сталкиваются люди с РАС, и разрушает стереотипы. Без пафоса, просто через историю, в которую веришь.

Первые кадры со съёмок уже в сети! Судя по ним, Ярославль в кадре будет выглядеть почти как отдельный герой — город с характером, под стать этой неудобной, тёплой и честной истории.