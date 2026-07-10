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РНО выступил на истринском музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей»

By: editor

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Фото Арман Тадевосян / пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

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Огромная сцена, до отказа заполненный многоярусный партер, вместо стен — очертания Новоиерусалимского монастыря с его уникальной растреллиевской ротондой как доминантой величественного ландшафта, а вместо потолка — небо с тончайшей палитрой угасающего заката. Так выглядит этот концертный зал под открытым небом. И симфоническая музыка, совсем не простая для восприятия неискушенного слушателя, кажется здесь более понятной и проникающей в сердце каждого.

Именно за этой неповторимой атмосферой едут каждый июль в подмосковную Истру сотни зрителей. Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который смело можно называть парадом лучших российских оркестров, проходит в девятый раз. И одним из его резидентов является Российский национальный оркестр, входящий в двадцатку лучших оркестров мира (по версии авторитетного европейского журнала Gramophone).

Для выступления 9 июля с РНО дирижер Дмитрий Юровский, который является художественным руководителем и вдохновителем этого фестиваля, составил небанальную программу, наполненную музыкальными редкостями. Это очаровательная лирическая пьеса Малера «Blumine», Симфония Хиндемита «Художник Матис» и роскошная сцена из оперы «Парсифаль» Вагнера.

Они изящно обрамляли центральное произведение концерта – Концерт № 2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, 120-летие которого является основной темой Девятого фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Концерт глубоко и страстно исполнила известная скрипачка Ольга Волкова. Российский национальный оркестр под рукой маэстро Дмитрия Юровского в этот день явил лучшие свои качества – виртуозное единство струнных вкупе с благородным и насыщенным звучанием духовых инструментов.

Алла АЛЕШИНА

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