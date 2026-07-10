Цифровой катарсис: зачем россиянам исповедоваться перед камерой

Режиссёры Сергей Гавриков и Иван Левшин приступили к работе над документальным фильмом «Цифровая исповедь». Проект поддержан Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и уже сейчас открыт для всех желающих.

Суть проста и в то же время необычна: любой житель страны — вне зависимости от возраста, профессии, города — может оказаться в кадре. Наедине с камерой герои говорят о том, что обычно держат при себе: страхи, боль, сомнения, невысказанные мысли, которые не всегда доверяешь даже родным. Разница с классическим интервью в том, что вместо реального лица на экране будет цифровой аватар. Он сохраняет анонимность, но при этом передаёт мимику и эмоции. Такой приём, по задумке авторов, позволяет человеку как бы отстраниться от собственного опыта, взглянуть на себя со стороны и проговорить то, что в обычной жизни остаётся внутри. Собранные вместе, эти истории сложатся в коллективный портрет современного человека.

Арсений Попов, креативный директор проекта, признаётся, что идея родилась из наблюдения за парадоксом личного и публичного: «Мне было интересно, насколько искренним может быть человек, когда говорит не в пустоту, а перед другими. Я вдохновлялся старой программой «Будка гласности», но перенёс этот формат в цифровую среду. Аватар — это та же кабинка, только виртуальная. Он даёт анонимность, но сохраняет живую эмоцию, создаёт дистанцию, с которой видно собственные переживания объёмнее».

Режиссёр Иван Левшин добавляет более философский взгляд: «Услышать, о чём говорят вокруг, несложно. А вот узнать, о чём молчат, почти невозможно. Это молчание характеризует и человека, и всё общество. Может быть, такой формат откроет в нас то, о чём мы и не подозревали».

Сергей Гавриков говорит о личном опыте: ему не хватало места для настоящей исповеди. «Я пробовал и церковь, и психологов, и разговоры с друзьями. В церкви чувствуешь вину, психолога найти сложно, друзьям не расскажешь всей правды. А тут — шанс на очищение через публичное пространство. Настоящий катарсис», — считает режиссёр.

Над сценарием работает Анастасия Варлагина, продюсируют Алиса Кащеева и Евгения Снопок-Креславская, музыку пишет Дмитрий Диденко. Съёмочная группа собрала кинематографистов из Московской и Ростовской областей, а также из Удмуртии. Производством занимается студия «1147 ПРОДАКШНС».

Проект стал одним из победителей Конкурса короткометражных фильмов ФПРК в 2026 году.

Фотографии предоставлены пресс-службой ФПРК