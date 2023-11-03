Дуэт Breesku&Nika De подписали контракт с лейблом Bright Family Music и начали активно штурмовать шоу-бизнес! Сегодня в день премьеры новой песни «Аномалия» артистки дали эксклюзивное интервью АртМосковии.

– Расскажите немного о себе: откуда вы, ваше образование, как вы стали заниматься музыкой? С чего началась ваша музыкальная карьера? Как создалась ваша группа?

Breesku (Кристина): Я из Новосибирска. Мой путь в музыке начался с детства. Я смотрела, в основном, на западных артистов, таких как Рианна и хотела научиться управлять своим голосом и подавать себя так же, как они. Из-за этого появилось желание заниматься вокалом, актерским мастерством. С 16 лет пришло понимание, что хочу быть артистом и связать свою жизнь с музыкой, начала писать авторский материал.

Nika De (Ника): Я из Беларуси. С самого детства мне была интересна музыкальная индустрия. Свой путь я начинала в 15-16 лет в качестве менеджера артиста в Беларуси. Позже я поняла, что умею писать прикольные панчи, тексты и почему бы себя не попробовать в качестве автора как минимум.

После знакомства с Breesku на проекте Песни на ТНТ (где я была в качестве менеджера, а не артиста) мы решили записать наш первый совместный трек «Цепи». Выпустив его, мы поняли, что в целом вдвоем у нас круто получается и решили продолжить свой путь совместно.

– Насколько легко и просто для вас было понять в чем ваше призвание?

– В целом для нас это было не сложно, Ника с детства хотела добиться чего-то в музыкальной индустрии, а Breesku (Кристина) хоть и пробовала себя в разных направлениях, но всегда знала, что её призвание будет связано с творческой профессией.

– О чем ваши песни?

– Почти все наши песни про любовные драмы и переживания, но с «хэппи эндом», чтобы все люди, которые нас слушают благодаря нашей музыке находили в себе силы после всех страданий и потерь обязательно вставать и идти дальше к своим целям. Потому что шанс достичь чего-то есть у каждого и не стоит зацикливаться на темных периодах.

– Что для вас свобода? И в чем она выражается?

– Свобода для нас про независимость в первую очередь эмоциональную и материальную. Когда ты можешь себе позволить заниматься тем, что приносит тебе удовольствие. Имеешь ресурсы на выполнение своих планов и желаний.



– У вас есть продюсер? Расскажите о команде, с которой вы работаете.

– Мы прошли очень долгий путь в поиске своей команды, это было действительно сложно сделать, когда одна из нас жила в Минске, другая в Новосибирске и достучаться до лейблов в такой ситуации очень нелегко. Но мы писали очень много материала, верили в свои песни и проект, в общем старались сделать все возможное и невозможное чтобы быть услышанными. За это время нам удалось познакомиться и показать свои песни таким продюсерам как Пашу (Black Star), Алексу Давия и Араму Арчер. Получили много важной обратной связи по нашему творчеству и самый главный совет, который в итоге сработал, Пашу сказал нам «Чем больше «нет» вы получите, тем ближе ваше заветное «да». И вскоре после этого мы нашли свою команду Bright Family Music частью который рады являться с недавнего времени. Сейчас с нами работает большая команда лейбла и мы уверены, что нас скоро ожидает успех.

– Как вы реагируете на критику в свой адрес?

Nika De: Я очень люблю негативные комментарии, потому что мне это поднимает настроение и веселит меня. Потому что из положительных отзывов мало какой вывод можно извлечь, а негатив можно всегда переработать в свою сильную сторону.

Breesku: Я считаю, что критика бывает разной. По натуре я очень обидчивая и честно, необоснованную критику и хейт не люблю, если это незнакомые люди, то скорее постараюсь пропустить мимо ушей, а если от окружения такое получаю, то коммуникация становится мне неприятной. Но когда это обоснованная, конструктивная критика то я всегда рада прислушаться к людям и поработать над собой.

– Сплетни, интриги, расследования, хайп, существует мнение, что люди без принципов и воспитания могут совершенно безнравственно скандалить и устраивать шум на пустом месте, лишь бы их имя где-то упомянули, в прессе, в телеграм каналах. Как вы на это смотрите и что об этом думаете? Думали ли вы сами прибегнуть к скандалам чтобы повысить свою цитируемость в СМИ?

Nika De: На мой взгляд, любой шум и хайп это рабочий инструмент в шоу бизнесе и поэтому почему бы не пользоваться этим.

Breesku: Я считаю, что если это органично сделано, вяжется с образом артиста и «по-настоящему» то тогда это действительно неплохо может сработать на медийку. Но высосанные из пальца истории для хайпа всегда видно за километр и мне кажется сейчас люди чувствуют эту фальшь, она мало кого привлекает.



– Что на ваш взгляд изменилось в нашем шоу-бизнесе за последнее время?

– Сейчас в связи с уходом многих стриминговых площадок изменились алгоритмы продвижения и популяризации своего творчества, во многом это стало сложнее, но во многом это плюс потому что улучшились многие российские площадки, которые активнее поддерживают молодых артистов.

– Вас легко вывести из себя? Вспомните, когда вы последний раз очень злились и что стало причиной?



Nika De: В повседневной жизни меня относительно легко вывести из себя, причиной может послужить любая мелочь, но при этом могу закрыть глаза на глобальные проблемы. Все зависит от настроения. В рабочих моментах с этим сложнее, я более требовательна ко всему тому что ведет к результатам.

Breesku: Я обычно очень сдержана в своих эмоциях и умею очень хорошо себя контролировать, поэтому меня сложно вывести из себя. Но если это случается, то я превращаюсь в очень эмоционального человека и пощады можно не ждать

– Артист, как и любой человек устает, ему необходима подпитка и вдохновение, где вы наполняетесь? Есть ли у вас место силы? Или может есть какой секрет, где вы черпаете энергию, поделитесь!

Nika De: Я нахожу вдохновение на светских мероприятиях. Общение с разными людьми, их истории успеха — всё это стимулирует мою творческую энергию. Встречи на мероприятиях, обмен идеями с коллегами и новыми знакомыми помогают мне видеть вещи по-новому.

Breesku: Я нахожу вдохновение в одиночестве. Моменты, когда я могу уединиться, поразмыслить и проанализировать свои мысли, также играют важную роль в моем творчестве. В покое я нахожу возможность посвятить время изучению новых идей, проработке своих проектов и подготовке к будущим выступлениям.

– Опишите свой характер пятью разными словами.



Nika De: Общительная, требовательная, прямолинейная, эмоциональная, упрямая.

Breesku: Закрытая, сдержанная, целеустремленная, ответственная, лояльная.

– Над чем вы сейчас работаете в творческом плане? Расскажите о своих музыкальных новинках. И чего ждать вашим поклонникам в ближайшем будущем?

У нас накопилось очень много материала, который мы сейчас активно выпускаем. Сегодня 3-го ноября релиз нового трека «Аномалия». В этой песне мы проживаем калейдоскоп чувств. В начале мы ощущаем бурю эмоций, страх перед расставанием, где мечты и оценка общества играют свою роль. Однако ситуация меняется, и анализируя, понимаем, что, возможно, пришло время закончить эту главу. Мы относимся к прошлому схладнокровием, внутренней уверенностью и решимостью двигаться вперед.

«Аномалия» становится символом наших эмоций и стремления к переменам. Эта песня научит нас находить плюсы в сложных моментах, используя боль и агонию в качестве мотивации для самосовершенствования и достижения целей. Позвольте себе освободиться от своих аномалий и отправиться в это путешествие вместе с нами! Трек уже можно скачать на всех музыкальных платформах, будем рады вашей поддержке!

– О чем вы мечтаете в творческом плане?

– Мы мечтаем о реализации в музыкальной карьере, большом и громком успехе. Мы даже придумали себе девиз, который желаем друг другу абсолютно на все праздники: «Больше денег, больше славы, больше топов и рекламы».

Беседовала Светлана БОГДАНОВА

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