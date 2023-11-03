Москва готовится к премьерным показам дебютной постановки нового танцевального шоу «Гранд». Проект объединил более двух десятков чемпионов России и мира, и теперь намерен представить публике свою первую работу – красочное шоу «История в отеле», премьера которого в декабре состоится на сцене столичного Театра Эстрады. Чем еще удивит постановка, сложно ли руководить командой звезд и может ли творческий человек найти себя в бизнесе – рассказывает Денис Тагинцев, идейный вдохновитель и создатель проекта «Гранд».

– Денис, расскажите о создании танцевального шоу «Гранд»? Что из себя представляет проект: продюсерскую компанию, театральный коллектив, просто команду единомышленников?

– Шоу «Гранд» — это команда профессиональных танцоров с мировым именем, объединенных любовью к танцам и желанием реализовать себя на театральной сцене. Сейчас в наших планах – ежегодно выпускать по одной полномасштабной красочной танцевальной постановке и развивать гастрольную деятельность. В будущем нам бы хотелось охватить не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие регионы, и даже страны.

Идея создания подобного шоу-проекта витала в театральной среде довольно давно. Интерес к ней проявляли и известные продюсеры, и крупные телевизионные проекты. Однако вопрос, насколько такой формат будет востребован у зрителя, долгое время оставался открытым.

Ответом для меня стал спектакль «Дыхание памяти» с Нелли Уваровой, который в 2021 году мы поставили с хореографом Родионом Барышевым. Это танцевально-драматическая постановка по пронзительному рассказу Бунина «Холодная осень». Спектакль получился совершенно чудесным, но что еще важнее – полюбился публике. В этот момент я понял: искусство танца в России пора выводить на новый уровень.

Так идея трансформировалась в реальный проект - шоу «Гранд». На мой взгляд, произошло это в самое подходящее время и в самом правильном месте. Пожалуй, танец – это именно то, что сейчас особенно нужно российскому зрителю.

– О планах шоу «Гранд» вы рассказали, но есть ли у проекта некая глобальная цель? Чего хотелось бы достичь с командой?

– Глобально наша цель – влюбить зрителей в танец. Открыть всю мощь его красоты и энергетики, а быть может и вдохновить на то, чтобы самим пробовать в этом искусстве. Нам также хотелось бы трансформировать индустрию в целом. Дать танцовщикам возможность раскрыть свой артистический потенциал. Танцы – это не просто хобби или спортивная дисциплина, а самое настоящее искусство. В будущем мне хотелось бы сделать «Гранд» своеобразной мастерской, где танцоры-спортсмены смогут перевоплотиться в полноценных артистов сцены.

В общем планы у «Гранд» самые грандиозные, пусть это и прозвучит как каламбур. Так что и начать хочется чем-то грандиозным и фееричным. Именно таким станет шоу «История в отеле», премьеру которого в декабре мы покажем на сцене Московского Театра Эстрады.

– Помимо творческих проектов вы также владеете сетью хореографических студий. Сложно ли творческому человеку заниматься бизнесом?

– В бизнесе чрезмерная эмоциональность, не всегда идет на пользу. Здесь от тебя требуется понимание экономики, цифр, умение оценить финансовый потенциал идеи. «Я художник, я так чувствую» — это редко про успешный бизнес. К счастью, на моем бизнес-пути были люди, которые смогли очень четко донести до меня эту мысль. За что я им бесконечно благодарен.

– Вы упомянули шоу «История в отеле». Расскажите об этом проекте чуть подробнее: в чем особенность остановки, чем обещаете удивить зрителя?

– «История в отеле» — это калейдоскоп историй, объединенных местом действия. Истории все разные: от романтичных до курьезных и лиричных. Главное отличие спектакля – это то, что абсолютно все действие в нем передается через танец и музыку. Это не танцевально-драматическая постановка, где есть объяснение через текст и даже не мюзикл. Наш язык – это движение, а разговаривать этим языком, чтобы тебя поняли — очень непросто.

Уникальным «Историю в отеле» делает состав. В шоу участвуют 26 танцоров, каждый из которых – чемпион России в своей категории. 16 артистов являются официальными чемпионами мира, в том числе действующими. Собрать столько звезд такого уровня на одной сцене еще не удавалось никому в мире. Опыт абсолютно беспрецедентный не только для России, так и на международном уровне.

Состав создателей шоу – это тоже уникальная история. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось собрать настолько сильную команду. Здесь мне просто не хватит эпитетов. Невероятный Егор Перегудов – один из лучших режиссеров нашего времени, обладатель двух «Хрустальных Турандот». Георгий Юфа – музыкальный руководитель нашего проекта, исполнитель, чье имя известно далеко за пределами России. Павел Бабин – гениальный художник по свету, который в этом сезоне номинирован на «Золотую маску». Дмитрий Мучник – безумно модный художник-постановщик, звезда телевидения и создатель крупнейших в стране концертов. И это, не считая звездных хореографов проекта.

– 26 чемпионов – цифра впечатляющая. Насколько сложно руководить, настолько звездным коллективом? Как удалось найти подход к команде?

– Руководить любым творческим коллективом нелегко по умолчанию. Руководить командой звезд – сложно втройне. Здесь каждый – чемпион, каждый – личность со индивидуальным видением и пониманием того «как лучше». Кто-то витает в «своих мирах», кто-то может вспылить.

Например, в «Истории в отеле» у нас задействованы сразу пять известных хореографов. Все они также задействованы в самом спектакле, в том числе – в номерах, которые делают их коллеги. И вот наступает пора ставить первый общий танец. Я прихожу на репетицию, а там все кричат, каждый продвигает свою идею, никто никого не хочет слушать. Думаю: «Ну, вот мы и приехали». Но нет – часа через три «бурного обсуждения» все устали от споров, и процесс пошел.

Моей главной опорой как руководителя становится та безумная вера в успех, которая объединяет всех участников команды. Это наша движущая сила и мотивация быть одним целым. Вера и чувство причастности к чему-то грандиозному и абсолютно новому для нашей страны.

Отчасти помогает и бизнес-опыт. Я давно развиваю сеть танцевальных клубов, которая сейчас работает в пяти городах России. Вроде бы страна одна, но каждый клуб – это совершенно отдельная история, со своей командой и уникальным менталитетом. Работая с ребятами, я научился быстрее адаптироваться и находить подход к разным людям.

– Танец невозможно представить без музыки. «История в отеле» обещает удивить и музыкальным сопровождением. Здесь и Рики Мартин, и Энио Морриконе, и ABBA и даже Prodigy. Как выбирали музыку для спектакля?

– Музыка – это еще одна важная составляющая шоу. Действие «Истории в отеле» развернется под живую музыку в исполнении талантливых вокалистов Георгия Юфы и Ксении Коламбацкой. Оба станут полноценными участниками спектакля, а не просто «музыкальным сопровождением».

– При выборе композиций мы старались соблюсти баланс между вкусами зрителя и музыкальными предпочтениями самих артистов. Это та музыка, которая одновременно должна заряжать драйвом ребят на сцене, и делать так, чтобы людям в зале хотелось подпевать и пританцовывать. Музыка, которая в сочетании с хореографией, вызовет неподдельный восторг, наполнит желанием жить и получать удовольствие от жизни. Это именно те эмоции, которые мы мечтаем подарить нашему зрителю.

– Что послужило вдохновением для сюжета? Почему именно отель?

– Одним из источников вдохновения для меня стал знаменитый «Цирк дю Солей», а именно их первая постановка Le Grand Tour или «Большое путешествие». Это такая «солянка» из историй о путешествиях: где-то простых, где-то необычных. В общем-то ничего сверхъестественного, но идея очень откликается. Особенно сегодня, когда путешествовать стало намного сложнее, чем каких три-четыре года назад.

Для меня отель — это один из самых ярких символов путешествий. Место, где встречаются незнакомцы, переплетаются человеческие судьбы, происходят ситуации, которые потом остаются в памяти надолго. Наверняка, у каждого есть какая-то своя история, связанная с отелями. Многие без труда узнают себя в той или иной сцене нашего шоу. Кто-то посмеется, кто-то предастся ностальгии по старым-добрым временам. На мой взгляд, тема безграничная и близкая многим из нас.

– В шоу «История в отеле» на сцену выйдет ваша супруга Анна Мельникова. Как вам работается вместе?

– Аня участвует в шоу сразу в нескольких ролях: как актриса, хореограф и художник по костюмам. В вопросе подбора образов я доверяю супруге безоговорочно: в танцевальном мире она всегда была иконой стиля. Совместное творчество нам удается вполне неплохо, мы стараемся прислушиваться друг к другу. Хотя и без недопониманий не обходится. Можем и поругаться, и поссориться – но для творческих людей это нормально. А Аня к тому же по натуре еще и очень яркая девушка, шумная, эмоциональная – прирожденная итальянка по характеру. Но в конце концов нам всегда удается найти общий знаменатель, ведь не случайно мы вместе уже девятый год.

– Денис, и напоследок – какой совет вы бы дали начинающим танцорам, которые хотят добиться успеха?

– Не люблю советовать, поэтому просто пожелаю. Всегда двигаться вперед, сохранять азарт и жажду к жизни. Следить за тем, чем занимаются коллеги, тянуться к лучшим. Быть открытым новым начинаниям, новым знакомствам, местам и впечатлениям. Умение получать удовольствие от жизни и своего дела – это и есть та батарейка, которая будет заряжать тебя и мотивировать идти вперед.

Visited 23 times, 23 visit(s) today