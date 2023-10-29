Сегодня предпринимателям в сферах креативного бизнеса доступны различные программы обучения, в том числе бесплатные образовательные проекты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Они дают не только знания, навыки и возможности для развития, но и приобщают участников к профессиональному сообществу. Один из таких проектов «Лагерь креативных лидеров». Мы пообщались с его автором и идеологом Еленой Гребеневой.

Елена работает в сфере креативных индустрий (КИ) почти 10 лет. В ее портфолио запуск таких значимых для индустрии проектов как «Российская креативная неделя», Russian Creative Awards, проекты в области дополнительного профессионального образования (ДПО), работа по поддержке и развитию креативных индустрий на федеральном и региональном уровне. В 2022 году она основала свой центр развития креативных индустрий «Креативный путь».

– Какие направления ДПО сегодня в тренде? Что такое «креативное лидерство» и можно ли ему научиться? Как определить свой креативный путь? Ответы вы найдете в интервью.

– По прогнозам экспертов объем российского edtech-рынка по итогам 2023 года превысит 100 млрд рублей, рост составит 20–25%. Рынок ДПО насыщен образовательными продуктами на любой вкус и финансовые возможности. Какие, на ваш взгляд, ключевые тенденции и запросы определяют развитие ДПО в сфере креативных индустрий?

– В последнее время довольно востребованы короткие интенсивные программы, так называемые «буткемпы», с последующим трудоустройством, что особенно важно для молодых специалистов. Есть также опции, которые сейчас получили развитие – стажировки и коллаборация с компаниями, обучение коротким навыкам совместно и под запрос компаний. Среди предпринимателей из сфер креативного бизнеса популярны направления коучинга, наставничества для прокачки своих компетенций и компетенций команды.

В целом можно отметить, что микропредпринимательство в сфере онлайн-обучения становится одной из тенденций ДПО: на фоне активных маркетинговых кампаний крупных онлайн-школ и обезличенной коммуникации с ними аудитория все больше отдает предпочтение экспертам, которые активно развивают свой личный бренд и сообщество.

– Какие креативные отрасли сейчас наиболее востребованы для получения дополнительного образования или в случае переквалификации?

– На первом месте – IT. Сфера технологий служит гарантией того, что человек найдет работу с достойной оплатой на фоне сокращений и уходов компаний с российского рынка.

Курсы менеджмента или продюсирования тоже лидируют как треки, но без привязки к креативным индустриям, а это отдельная специфика и методология. Программы по развитию управленческих навыков в сфере КИ в дефиците, хотя запрос есть. Мы проводили исследование среди нашей аудитории, чтобы понять, как и чем можно было бы дополнить наш образовательный продукт. Основной запрос со стороны креативных предпринимателей был на улучшение навыков управления проектами, их упаковку и грамотный менеджмент. И это очевидно, так как сейчас многие пытаются устоять, сохранить эффективность команды и бизнес на фоне внешних факторов.

Параллельно с этим прослеживается еще один ДПО-тренд – все большей популярностью пользуются программы обучения, которые дают комплексные знания, а не ограничиваются одной специализацией.

– В прошлом году вы основали и возглавили центр развития креативных индустрий «Креативный путь». Как родилась идея создания и чем занимается центр?

– Идея родилась из опыта – жизненного и профессионального. Стало очень понятно, что если смыслы между людьми и партнерами находят отклик или совпадают, то и качество такого взаимодействия, будь то просто человеческое общение или партнерские отношения, кратно возрастает. При этом у каждого из нас есть свои принципы, ценностные ориентиры, таланты, подходы и навыки – свой Путь. У каждого он уникален, но точки пересечения в разных его отрезках позволяют создавать успешные коллаборации, яркие проекты и долгосрочные кросс-индустриальные партнерства. Так появился центр развития креативных индустрий «Креативный путь», в котором мы помогаем клиентам и партнерам эти точки пересечения увидеть, ориентируем в возможностях рынка и развиваем профессиональное креативное сообщество, в то же время сохраняя наш базовый принцип развития – человекоцентричность.

КИ плотно вошли в повестку и их вклад в экономику стал очевиден для абсолютного большинства. Однако не все пока понимают как с ними работать. Например, как региональные власти могут способствовать развитию креативного потенциала, какие возможности существуют в стране для предпринимательского сообщества, какие навыки необходимы управленцам и где их можно получить, как выстроить рабочие взаимоотношения реального сектора и активного креативного предпринимательского сообщества. Вопросов много и команда «Креативного пути» помогает их решать, ориентирует на карте креативных индустрий страны и обладает комплексным набором услуг: исследования, разработка концепций, реализация и сопровождение проектов, образовательные треки, создание и поддержка условий развития инфраструктуры креативных индустрий.

– Первым проектом центра стал «Лагерь креативных лидеров». В чем его суть и кто может принять участие?

– Проект задумывался для действующих игроков КИ-рынка – предпринимателей из различных сфер, лидеров команд, основателей проектов. Все знают, что достижения успешных, конкурентоспособных компаний и брендов основываются на креативном менеджменте, авторском подходе к управлению. То есть от того, как смело и инновационно мыслит предприниматель, насколько быстро находит выход из нестандартных ситуаций и уверенно внедряет изменения, зависит его будущее во всех смыслах. И в «Лагере» мы рассказываем и показываем какими методами можно этого достичь, плюс плотно работаем с личностным потенциалом лидеров.

Проект проходит в гибридном формате и в несколько этапов. В начале провели всероссийский конкурс и определили ТОП-10 предпринимателей. Сейчас они участвуют в офлайн интенсивах в 4-х городах-лидерах по темпам развития креативного сектора экономики: Ульяновск, Тюмень, Москва, Красноярск. И в сентябре мы запустили онлайн-курс для всех желающих с видеоуроками, домашними заданиями, мастермайндами, онлайн-встречами с экспертами.

– А почему именно «лагерь»? Есть какие-то элементы из нашего, во многом общего, детства?

– Отбоя в 23:00 не предусмотрено, но в остальном совпадений немало. У нас, как и в любом деле, присутствует дисциплина, и мы просим участников ее соблюдать - быть вовремя, выполнять задания и сдавать их в срок. Настаивать, конечно, не можем, но объясняем, что это важно для образовательных процессов и в конечном счете для их же результативности.

Наставники, бывает, выполняют функции условных вожатых, но тоже с пользой для дела. Например, в Ульяновске за опоздание нескольким участникам интенсива было назначено штраф-задание: на два дня они становились продюсерским агентством Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина и должны были разработать креативное решение для продвижения акции «Ночь кино-2023», проходившей там в эти дни. В итоге наши предприниматели придумали идею, сценарий и сняли ролик для продвижения события в социальных сетях. Видео разошлось по релевантным и новостным пабликам в социальных сетях и тлг-каналах, включая официальный канал правительства Ульяновской области. «Опоздавшие» также инициировали публикацию в самом цитируемом местном СМИ. В результате акцию «Ночь кино» посетило в 3 раза больше людей, чем ожидали сами организаторы.

– Расскажите подробнее про особенности образовательной онлайн-программы? Какие дисциплины, методологию содержит?

– Наша задача, чтобы участники не просто слушали лекции, но сразу извлекали максимальную пользу для себя, своей команды и общего дела, поэтому перед стартом они формулируют свою личную цель на период обучения. Затем их ждут 4 образовательных модуля: от 3-х до 5 занятий в каждом. Темы модулей раскрываются последовательно: в начале формируются навыки креативного мышления, расширение видения, даются методы генерации идей, затем анализ подходов к управлению проектами и начинается работа с ценностями лидеров. Все полученные знания можно и нужно сразу применять в своем деле и уже на практике четко понимать, что работает эффективно, а где надо пересмотреть текущий подход.

Для всех участников онлайн-курса мы предусмотрели бонус. В каждом модуле запланировано живое общение с экспертами в КИ и другими участниками-предпринимателями в онлайн-форматах. В формате лидермайндов – работа среди равных, обмен идеями, обсуждение рабочих задач и сложностей. И в формате сессий с кураторами – разборы заданий, поддержка и обратная связь.

То есть это не только про обучение, но и про попадание в профессиональное сообщество со всеми сопутствующими возможностями: межрегиональные партнерства и коллаборации, знакомство с игроками рынка и экспертами в КИ, интенсивный обмен опытом. Недавно кстати у нас было заключено первое официальное соглашение о сотрудничестве между участниками проекта из Тюмени и Сургута.

– Каковы ваши основные цели, как автора и идеолога проекта? Чему конкретно вы хотите научить предпринимателей и как это может глобально повлиять на развитие креативных индустрий?

– Тут мы преследуем две цели. Цель практичная – сформировать у предпринимателей в сфере КИ такие навыки лидерства, которые помогут им оставаться эффективными управленцами, сохранять команду, продолжать бизнес даже при максимально неблагоприятных условиях – видеть возможности и использовать их для развития своего дела. Цель фундаментальная – погрузить участников в такие образовательные и когнитивные процессы, благодаря которым они бы задумались что, как и зачем они создают в своем деле, каков их Путь. Потому что Лидер – это прежде всего Личность, и будучи по-настоящему лидером, путь любого предпринимателя настроится на созидание, развитие и ценность, будет про партнерство и результат.

Если говорить про глобальное влияние, то здесь мы тоже достигаем цель. На прошедшем в этом году ВЭФ обсуждались ключевые проблемы КИ в стране. В их числе острый дефицит кадров, потребность в управленцах и продюсерах. «Лагерь» отвечает этим запросам. Плюс у проекта обширная география.

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