Бренд Lexus организовал и проводит образовательную программу

Бренд Lexus организовал образовательную программу совместно с индустриальными и образовательными партнёрами в рамках дизайн-конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2022. Программа включает обучающие онлайн- и офлайн-мероприятия. Календарь событий и форма регистрации доступны на сайте https://lexusdesignawardrussia.ru.

Lexus Design Award Russia Top Choice 2022 — это не только конкурс в области дизайна, но и образовательная программа, в рамках которой пройдут лекции и мастер-классы от главных креативных сил страны и заслуженных героев дизайна, экспертов и членов жюри российского этапа Lexus Design Award. Конкурс поддерживают индустриальные и образовательные партнёры. В их числе университеты (ИТМО, МИСиС), популярные креативные пространства, культурные центры (Ельцин-центр, Artplay) и ведущие онлайн-школы (Skillbox, Bang Bang Education).

Ближайшие лекции

10 ноября, 19:00. «Умный транспорт — рывок в будущее: тренды, технологии, направления». Спикеры: Никита Павлов, дизайнер 2050.ЛАБ и Елена Пантелеева, директор по развитию 2050.ЛАБ.

11 ноября, 19:00. «Сила дизайна в освещении социальных проблем». Спикеры: Камила Исламова и Татьяна Ротарь, дизайнеры, создатели креативного агентства Otto Gradi Москва-Милан.

15 ноября, 19:00. «Культурный контекст и локальный дизайн». Спикер: Дима Родионов, CG-дизайнер, креативный директор Bang Bang Education.

22 ноября, 19:00. «Устойчивый дизайн: примеры настоящего и взгляд в будущее». Спикер: Буляш Тодаева, промышленный дизайнер, основатель Zerowaste lab.

23 ноября, 19:00. «Социальная ответственность и устойчивое развитие в световом дизайне». Спикер: Артем Масорин основатель бюро светодизайна «Луч».

Зарегистрироваться на лекции можно по ссылке: https://lexusdesignawardrussia.ru/education

Награды победителям и специальные номинации от партнёров

Партнёры конкурса приготовили награды для победителя и финалистов российского этапа Lexus Design Award 2022, а также учредили две особые номинации с уникальными призами.

Победитель конкурса попадёт в международный этап Lexus Design Awards 2022, а также получит право на участие в любом интенсиве от Британской высшей школы дизайна и отправится на дизайн-фестиваль OFF Barcelona. Обладатель второго места сможет пройти любой курс от образовательной платформы Skillbox. Третий финалист получит два интенсива от известной онлайн-школы Bang Bang Education на выбор. Также Bang Bang Education подарит один интенсив победителю Открытого голосования.

Специальная номинация от Московского музея дизайна

Московский музей дизайна особо отметит одного финалиста, который получит право на интеграцию своей работы в выставку, посвящённую истории российского дизайна.

Специальная номинация от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

Победитель в номинации будет рекомендован к поступлению на бюджетное место международной магистерской программы Art&Science ИТМО. По окончанию обучения выдаётся диплом государственного образца.

Открытое голосование

С 29 октября по 6 ноября прошло Открытое зрительское голосование за лучшую работу. Победители будут объявлены 17 ноября в 19:00 на сайте https://lexusdesignawardrussia.ru.

О бренде Lexus

Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, выдающемуся качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как бесподобное качество сборки, роскошный интерьер и современные технологии, усиливаются применением философии дизайна L-Finesse.

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