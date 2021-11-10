Встреча читательского клуба в Центре «Слово» на ВДНХ состоится в двух форматах

11 ноября 2021 года в Центре славянской письменности на ВДНХ состоится очередная встреча читательского клуба «Школьная классика для взрослых». Речь пойдет о произведении Гоголя «Мертвые души». Она будет проходить в онлайн- и офлайн-формате с соблюдением всех действующих мер безопасности. Прямой эфир состоится в официальных группах ВДНХ в «Фейсбуке» и «ВКонтакте».

В этот день, в 19:30 на встрече читательского клуба в Центре «Слово» речь пойдет о произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души». Филолог и преподаватель словесности Сергей Волков расскажет, чем Чичиков похож на Колобка и Одиссея, а Гоголь — на Гомера и Данте, какой смысл скрыт в названии поэмы, почему сам автор определил жанр как поэму, если написана она прозой, и многое другое.

Участие бесплатное, по регистрации. Количество участников ограничено — не более 10 человек. Посетителям при входе нужно предъявить специальный QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, и документ, удостоверяющий личность. В павильонах необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в официальных группах ВДНХ во «ВКонтакте» и «Фейсбуке».

Встречи читательского клуба «Школьная классика для взрослых» проходят в Центре «Слово» на ВДНХ два раза в месяц, по четвергам. По-новому взглянуть на классические произведения, дистанцируясь от школьных стереотипов, инертных формулировок и упрощенных оценок, теперь можно не выходя из дома.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.