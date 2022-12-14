«Буду тренером возможно в будущем, но точно не сейчас!», – признался после мастер-класса на катке ВДНХ Алексей Ягудин

В минувшее воскресенье свой первый мастер-класс на катке ВДНХ в этом зимнем сезоне провел олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В течение всей зимы на катке ВДНХ проходят конкурсы, квесты и выступления фигуристов. Спортивно-развлекательные мероприятия призваны укрепить традиционные семейные ценности и дать возможность тысячам москвичам и гостям столицы окунуться в зимнюю сказку вместе со своими кумирами. Первой сезон мастер-классов на ВДНХ открыла Евгения Медведева, он прошел 4 декабря — во Всемирный день катания на коньках.

Помимо традиционных базовых элементов в виде «фонарика», «цапли» или «змейки», Алексей Ягудин показал участникам мастер-классов и более сложные упражнения в виде кросс роллов, а также вращений на двух ногах. Спортсмен подчеркнул, что важно как на коньках, так и без, сохранять равновесие и не бояться падать. В завершении обоих мастер-классов, фигурист пожелал всем оставаться в спортивной форме и передать знакомым о возможности записаться на мастер-классы и как можно скорее, так как места ограничены — не больше 30 человек на одно занятие. Участникам мастер-классов настолько понравилось, как Алексей провел тренировку, что многие интересовались – не собирается ли он открыть свою тренерскую школу, на что спортсмен ответил: «Мне интересно проводить мастер-классы, а работа тренера — это ежедневный титанический труд — ты должен жить жизнью своего спортсмена. Быть тренером — это не просто «пришёл, показал, объяснил», как было сегодня на ВДНХ. Это интеграция, это лед каждый день, это, честно, адский труд! И пока я могу играть в театре, пока я могу сниматься, пока я могу ездить по всей в стране, давать мастер-классы, выступления, вести мероприятия, работать на телевидении, — я буду это делать. Да, тренером можно начать работать и сейчас, но другими профессиями потом будет заниматься поздно, а мне очень нравятся творческие направления. Тренерство, поэтому, возможно в будущем».

Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов серии Гран-При:

— Как человек, который с четырёхлетнего возраста на коньках, могу с уверенностью сказать, что базовым элементам и упражнениям может научиться любой. В жизни прежде всего все зависит от желания совершать первые шаги в том или ином направлении. Мне приятно, что провожу я мастер-классы вместе с чемпионкой мира, Женей Медведевой. Вместе мы даем возможность людям совершать первые шаги на льду, стараемся показать, что в принципе в жизни возможно всё. Повторюсь, главное, желание и труд. А чтобы записаться на наши бесплатные мастер-классы нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте сервиса «Пакет». Записывайтесь, и до встречи на катке ВДНХ!

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