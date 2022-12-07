В Подмосковье прошел первый выездной Епархиальный турнир по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Московской области со 2 по 4 декабря 2022 года впервые прошел выездной «Епархиальный турнир по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна». В турнире приняли участие спортсмены из 9 субъектов Российской Федерации. Мероприятие прошло при поддержке Комиссии по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном Совете города Москвы и благотворительного фонда «Синдром любви».

В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена с синдромом Дауна из г. Москвы и Московской области, Новгородской обл., Воронежской обл., Рязанской обл., Нижегородской обл., г. Санкт-Петербурга, Владимирской обл., Брянской обл.

Открывали турнир генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, председатель Комиссии по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном Совете города Москвы иерей Павел Симонов и заведующий кафедрой физической культуры, спорта и здорового образа Российского государственного социального университета, член Паралимпийского комитета России, член Попечительского совета Благотворительного фонда «Синдром любви» Александр Махов.

Иерей Павел Симонов выступил с напутственной речью участникам и организаторам турнира, благословил спортсменов, и преподнес в дар каждой команде Казанскую икону Божией Матери. Организаторам турнира, благотворительному фонду «Синдром любви», отец Павел подарил Вифлеемскую икону Божией Матери.

После церемонии открытия отец Павел Симонов встретился с представителями фонда. Во время беседы обсуждались возможные перспективы сотрудничества по проведению спортивных мероприятий по адаптивным видам спорта. Также участники встречи поделились опытом проведения и организации спортивных мероприятий.

Иерей Павел Симонов: «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Комиссия вместе с фондом «Синдром любви» начала работу по проведению совместных спортивных мероприятий для людей с синдромом Дауна. Я очень этому рад, и для меня сегодняшняя встреча - душевный заряд, стимул идти дальше, потому что от этих людей получаешь много добра и позитива. Проектов в адаптивном спорте, подобно этому турниру, у нашей Комиссии еще не было, и уже есть желание продолжать организовывать столь богоугодные дела, тем самым помогая людям с синдромом Дауна».

После приветственных слов спортсмены провели футбольные встречи. Шесть команд разделили на 2 дивизиона, в каждом было по 3 игры. По правилам данного турнира, каждый матч состоял из двух периодов по 10 минут. От одной команды выступало пять спортсменов: четверо полевых игроков и один вратарь. Помимо основных матчей, в рамках турнира была проведена эстафета, в которой приняли участие ребята возрастом до 12 лет.

Наравне со всеми, в командах играли и девушки. Примечательно, что сейчас, помимо классического футбола с мужским составом для людей с дополнительной хромосомой, развивается и женское футбольное движение.

Полина Черненко, пятнадцатилетняя участница турнира из команды Воронежа, рассказала о своих эмоциях: «Я люблю играть в футбол. Могу играть как вратарь, могу и бегать по полю с мячом. Мы очень сильные, классные, мы ели кашу и набрались сил. И победим обязательно!»

Победителями в первом дивизионе стала команда из г. Москвы. Второе место заняли игроки из г. Санкт-Петербурга, третьими в упорной борьбе стала команда Воронежской обл. Стоит отметить, что все три команды по итогам захватывающих матчей заработали одинаковое количество очков, и определить победителя удалось только после подсчета разницы забитых и пропущенных мячей. Во втором дивизионе победила сборная Рязанской области, на втором месте - Владимирская область, на третьем - Новгородская область.

Помимо командных титулов, традиционно были отмечены самые запоминающиеся игроки на позициях. Лучшим бомбардиром турнира признан Павел Русаков (г. Москва). Лучшим вратарем стал Илья Каплин (Воронежская область), а лучшим игроком турнира признан Никита Медников (г. Санкт-Петербург).

Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви»: «Организация Епархиального турнира - наш первый опыт сотрудничества с Комиссией по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном Совете города Москвы. Соревнования стали одним из самых масштабных событий уходящего года в деятельности нашего фонда. Ребята с синдромом Дауна снова смогли нам показать настоящую зрелищную игру. Мы благодарны иерею Павлу Симонову и его команде, и надеемся, что наше сотрудничество станет доброй традицией».

На турнире также прошел творческий вечер. Ребята хромосомой читали стихотворения, исполняли патриотические песни и танцевали. Мама одного из участников сольно исполнила композицию, посвященную прошедшему Дню Матери. На протяжении всего турнира участники активно поддерживали и сопереживали друг другу. Их открытые и улыбающиеся лица вносили удивительно теплую и дружественную атмосферу. Открытие и закрытие турнира проходило при совместном исполнении гимна Российской Федерации.

Для человека с синдромом Дауна футбол — больше, чем игра. Это способ научиться управлять своим телом, взаимодействовать с окружающими, быть собранным и внимательным. Играя в футбол ребята находят новых друзей, учатся работать в команде, проявлять инициативу, готовятся к самостоятельной жизни в социуме. Епархиальный турнир по мини-футболу и другие соревнования для людей с синдромом Дауна - прекрасный способ реабилитации, социализации ребят с дополнительной хромосомой, и возможность привлечения внимания к потребностям и особенностям людей с синдромом Дауна.

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