Фильм «Они сочинили «Спартак»» представили на стадионе «Открытие Банк Арена»

27 декабря 2022 г. состоялся пресс-показ документального фильма «Они сочинили «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена».

Фильм снят кинокомпаниями «Юность» и «Свой почерк» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем рассказывается об истории прославленного клуба, важных победах красно-белых и драматичных эпизодах. Представителям прессы были показаны неизвестные ранее моменты из жизни клуба и его легендарных основателей — братьев Старостиных. Основными героями документального фильма стали ветераны красно-белых: Никита Симонян, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Сергей Шавло и многие другие. Режиссером фильма выступила многократный обладатель премии ТЭФИ, знаменитый режиссер-документалист Татьяна Малова.

Перед просмотром фильма творческая команда создателей фильма передала музею «Спартака» юбилейную медаль, выполненную специально к столетию футбольного клуба. Такая же медаль была вручена присутствовавшему на кинопоказе ветерану ФК «Спартак-Москва» Дмитрию Ананко, который сказал: «Я рад, что застал в живых основателя «Спартака» Николая Старостина и имел возможность с ним лично общаться».

На этом подарки для музея не закончились. Александр Беляев, одноклассник, близкий друг и хранитель памяти Фёдора Черенкова, передал портрет легендарного игрока работы художника Сергея Зленко. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, Народный футболист Фёдор Черенков остается рекордсменом красно-белых по количеству проведенных за них матчей.

«Идея портрета принадлежит нам двоим. Я инициатор, предложил художнику Сергею Зленко. Фёдор был уникален как в детстве, так и на футбольном поле. Это принт-копия, оригинал был подарен спартаковской Академии в 2019 году, к 60-летию Фёдора», — добавил Александр Беляев.

Илья Качалов, генеральный директор киновидеостудии «Юность», рассказал, что одновременно со съемками документального фильма велась обширная социальная деятельность съемочной группы: кинопоказы старых фильмов о «Спартаке» и его легендарных футболистах для учащихся, юных спортсменов и инвалидов, встречи с ветеранами клуба, викторины и другие мероприятия. «Все это идет на поддержание интереса к футболу в целом и к московскому «Спартаку». Сегодня на премьере фильма присутствуют победители нашего футбольного турнира, эти ребята незрячие. Они играют футбол. И делают они это на очень высоком уровне. Вот в таких людях самый настоящий дух «Спартака». Хочется, чтобы футбол развивался, вел к невероятным достижениям».

«Я по-настоящему внедрилась в тему футбола, ведь есть ремесло режиссера, а в тему надо внедряться. Это невероятно захватывающий мир. Писатель Артур Хейли писал и открывал свои миры. Вот футбол - то же самое. Этот мир такой драматичный и страстный. В футболе такие личности, конфликты и интриги. Фильм выполнен без закадрового текста, люди и действующие лица сами рассказывают о себе. И это не случайно. Наши герои – это живая история клуба, и не хотелось их монологи прерывать дикторским текстом», - поделилась режиссер-документалист Татьяна Малова.

Директор Зала Славы «Спартака» Алексей Матвеев отметил, что выбор братьев Старостиных в качестве главных героев фильма — самое лучшее решение.

«Если бы не они, ничего бы у нас не было. Ни этого фильма, ни стадиона, ни этого премьерного показа. Отошлю к названию фильма — именно они сочинили московский «Спартак». Все связи с театрами МХАТ, Малым, Вахтангова и многими другими — тоже их заслуга. Более 90 процентов представителей театрального мира болеют за наш клуб. Также стоит отметить, что фильм не только про «Спартак», но и про события, которые сопутствовали созданию клуба. В фильме очень много пересечений между судьбами братьев Старостиных. «Спартак» — самый титулованный и популярный клуб нашей страны. Благодаря Старостиным он стал не просто популярным, а настоящим явлением», — сказал Алексей Матвеев.

Генеральный директор кинокомпании «Свой почерк» и продюсер документального фильма «Они сочинили «Спартак» Альфия Чеботарева отметила, что сейчас хронометраж картины составляет 54 минуты, это телевизионный формат. «Но первоначальная полуторачасовая версия фильма будет интересна как для кинофестивалей, так и для кинопроката, в случае интереса к фильму прокатчиков, — добавила она. — Этот фильм — затравка, у нас есть большое желание сделать цикл фильмов, посвященный легендарным звездам футбольного клуба «Спартак».

По многочисленным просьбам юных футболистов и учащихся школ в наступающем году цикл мероприятий, посвященных 100-летию клуба, будет продолжен. «Мы также приглашали ветеранов «Спартака» на этот показ, но не у всех получилось прийти. Поэтому мы обязательно повторим для них показ нашего фильма», - сказала Альфия Чеботарева.

В завершение вечера партнер мероприятия ресторанный холдинг «Pinskiy&Co» и преданный болельщик «Спартака» Антон Добрянский поздравили творческую команду фильма «Они сочинили «Спартак» и преподнесли фирменный торт с логотипом красно-белых.

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