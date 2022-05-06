Будущее и настоящее образования: как прошел IX ММСО?

В конце апреля 2022 в Москве состоялся IX Московский международный Салон образования. Группа компаний «Просвещение» выступила генеральным партнером мероприятия. Эксперты образовательного интегратора и самого крупного издательства учебной литературы рассказали об изменениях, продиктованных новыми реалиями, цифровизации, образовательном туризме и взаимодействии государства со школами.

Главная тема, объединившая участников ММСО, – «Назад в будущее». Кризис, вызванный пандемией, внес свои коррективы в систему образования и запустил многоступенчатый процесс изменений.

«Люди меняются, а ММСО остается. За 9 лет он стал точкой сборки для всех, кто так или иначе задействован в системе образования. Несмотря на то, что мы все общаемся и взаимодействуем вне этой площадки, именно здесь у нас есть возможность оценить результаты совместной работы за прошлый год, обсудить важные вопросы. И, главное, понять, куда мы движемся», – рассказал Павел Станиславович Зенькович, вице-президент по развитию ГК «Просвещение».

Эксперты «Просвещения» рассказали, какие изменения затронули всю систему образования во время пандемии, и с чем еще только предстоит столкнуться в будущем. Вице-президент по издательской деятельности Виктория Викторовна Копылова пояснила – трансформация системы школьного обучения неизбежна, хотя многие из привычных инструментов останутся в школе надолго:

«Учебник остается с нами в настоящем и точно не исчезнет в будущем. Вопрос в том, в каком виде он будет существовать и что будет давать. Вместе с жизнью меняются и требования общества, учителей, родителей. Чтобы отвечать современным реалиям, мы выпускаем учебники с цифровыми дополнениями – гиперссылками, которые из учебника уводят в тренажер или задание с выбором ответа».

Участники стенда «Просвещения» посетили лекции на самые актуальные в образовательной повестке темы – от новых цифровых сервисов и возможностей онлайн-обучения до господдержки и образовательного туризма.

Спикеры представили флагманские цифровые продукты в помощь учителям, школьникам и родителям. Самой популярной среди участников стала панельная дискуссия «Цифровые сервисы на службе у грамотных и заботливых родителей. Сервисы “Начинайзер” и “К школе готов!”». Подготовиться к школе важно не только детям, но и родителям – слушателям рассказали, как с помощью цифровых сервисов-помощников «Начинайзер» и «К школе готов» добиться хороших результатов при поступлении в 1 класс, и какие инструменты использовать, чтобы не сидеть часами над домашними заданиями вместе с ребенком.

В формате дискуссий и круглых столов эксперты обсудили, насколько тесным должно быть взаимодействие государственного аппарата с местными субъектами, муниципалитетом и школами. Вице-президент по развитию ГК «Просвещение» Павел Зенькович подчеркнул:

«Каждый субъект уникален, поэтому найти единый рецепт невозможно. Но есть принцип, из которого надо всегда исходить: в основе всех планов лежит экономика и ресурсы страны. Государство выделяет большие деньги на реализацию национальных проектов. Наша задача состоит в том, чтобы все эти средства были потрачены эффективно, а отдача от работы стала максимальной. В первую очередь мы должны ориентироваться на потребности, таланты и способности детей».

На кейс-сессии «Завтра начинается сегодня. Как образовательный туризм формирует навыки будущего» спикеры рассказали об успешных проектах с элементами образовательного туризма для школьников и молодежи. Такой формат, по мнению экспертов, носит не только просветительский характер, но и дает шанс развить внутренний туризм каждого региона страны.

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