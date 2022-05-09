В Чувашии состоится биеннале современного искусства

Первая Чувашская биеннале современного искусства, масштабное событие, которое объединит арт-сообщество и привлечет аудиторию со всей России, будет проходить в г. Чебоксары с 8 по 30 октября 2022 г. В течение трех недель будет организована не только выставка, но и культурная программа, которая задействует всю инфраструктуру региона и будет состоять из образовательных мероприятий, перформансов, мастер-классов от художников, авторских экскурсий по городу.

Чувашская биеннале современного искусства — это новое событие на карте России, которое станет пространством для диалога и художественного и культурного обмена, а также послужит средством взаимодействия между искусством и широкой публикой. Более 30 российских и зарубежных художников представят свои работы на темы культурного кода, истории своего наследия, национальной идентичности в разных медиумах: видео-арт, фотография, инсталляции, скульптура и живопись. Главный фокус события будет заключаться в новом прочтении и осмыслении традиционного декоративно-прикладного искусства в контексте современной культуры.

Тема биеннале звучит как «Икс Историй» и отсылает ко множеству рассказов, мифов и поверий, из которых сегодня состоит культурная и этнографическая история. Биеннале представит видение того, как богатая и самобытная история отдельно взятого народа переплетается со множеством историй других регионов и стран, и как из наследия — личного, исторического, семейного, культурного — произрастает то, что сегодня мы зовем современностью.

«Сегодняшний культурный ландшафт стремится к географическому разнообразию и децентрализации. Мы видим, как музеи открывают свои филиалы в регионах, каждый город организует фестиваль — свою визитную карточку, в деревнях появляются творческие поселения. Однако, как правило, эти изменения происходят либо в городах-миллионниках, либо в небольших сельских поселениях. При этом города-тысячники только начинают аккумулировать собственные масштабные проекты и наша республика в самом начале этого творческого пути. Именно в текущих условиях нам кажется особенно важным создать новое пространство для высказывания художников и выстроить диалог между творческими представителями различных геокультурных пространств. Уверен, что проведение Чувашской биеннале современного искусства позволит не только объединить традиционное и современное, но и провести культурный обмен лучшими практиками», — комментирует Георгий Богуславский, заместитель министра культуры Чувашской республики.

Кураторами биеннале стали Наталья Серкова, философ, теоретик искусства, куратор и сооснователь проекта TZVETNIK, и Анна Заведий, куратор, руководитель отдела специальных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Чувашская биеннале современного искусства реализуется в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Подробная информация о биеннале на официальном сайте www.chuvashbiennale.com и в группе vk.com/chuvashbiennale.

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