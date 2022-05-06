ТУЛА: «Октава ДМ» стала генеральным спонсором премии «Электронная буква»

Генеральным спонсором V юбилейной крупнейшей литературной премии «Электронная буква-2022» стал R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг», созданный на базе тульского завода «Октава» с целью разработки и продвижения гражданской продукции. Премия в области электронных и аудиокниг учреждена компанией «ЛитРес». Проект поддерживает digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе.

Главными номинациями Премии станут «Книга года» и «Голос года». Также будут вручены призы в 15 специальных номинациях. К участию принимаются электронные и аудиокниги, опубликованные с 7 августа 2021 до 9 августа 2022 года. Объем печатных произведений должен составлять от 4 до 16 авторских листов, длительность аудиокниг — не менее 30 минут.

«Представители Октавы примут участие в выборе лучшего «Голоса года». Мы решили вручить победителю вокальную беспроводную радиосистему — новую разработку, которая в этом году будет представлена на российском рынке. Сегмент беспроводных вокальных радиосистем — самая большая и быстро развивающаяся часть индустрии и мы уверены, что радиосистема Октавы станет желанным продуктом для многих чтецов, ведущих, вокалистов, звукоинженеров», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Новая радиосистема от Октавы обеспечивает стабильный прием сигнала в радиусе 80 метров и позволяет точно передавать голос. С новой разработкой бренда Октава ранее познакомились участники Тотального диктанта. Новинка обеспечивала качественное звукоусиление и передачу текста произведения Марины Степновой на одной из площадок в Туле.

Произведения оценит жюри, в которое войдут представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса: писатель и сценарист Александр Цыпкин, артист театра и кино, писатель и телеведущий Сергей Чонишвил, голос и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников и другие известные люди. В их числе руководство компании «Октава Дизайн и Маркетинг», которая занимается разработкой и выпуском на рынок высокотехнологичных гражданских изделий под брендом Октава: профессиональных вокальных проводных и беспроводных микрофонов, комплексов диспетчерской связи и слуховых аппаратов.

«Каждый автор хочет творить так, чтобы его услышали — текст книг был легендарным, а звучание музыкальным. Мы в силах оказать поддержку творческим людям вместе с разработчиком и производителем профессиональных проводных и беспроводных микрофонов “Октава ДМ”», — комментирует Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес».

Общий призовой фонд «Электронной буквы» в 2022 году составит более 21 миллиона рублей. Денежные награды для лауреатов в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» составят 300 000 рублей, а в специальных номинациях — 50 000 рублей.

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