CEAM Artists представят мультимедийные и электроакустические сочинения современных композиторов

24 октября в Рахманиновском зале консерватории солисты CEAM Artists исполнят мультимедийные и электроакустические сочинения современных композиторов.

Чем живет музыка в пост-интернет эпоху? Актуальна ли позиция композитора-демиурга в наше время? И где граница между реальным и виртуальным?

«Под напряжением!» — это не только погружение в мир электроакустической музыки и мультимедиа, но и чуткое наблюдение за состоянием духа современного человека. Программа представляет собой обширную рецепцию настоящей эпохи: от сосредоточенной медитации до истерии в ситуации непрерывного инфошума. Тонкое личное прикосновение сменяется нервным потоком — не это ли грани нашей современной идентичности?

Начало в 20:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.