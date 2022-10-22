Постановку «Любви небесной образ Светланы Крючковой представят в Зарядье

29 октября в Концертном зале Зарядье пройдет музыкально-поэтический спектакль «Любви небесной образ» народной артистки России Светланы Крючковой, в котором примут участие Сибирский мужской хор, Праздничный Хор Данилова монастыря и ведущий детский хор России – Большой детский хор им. В.С. Попова, а также композитор Петр Корягин, известный своими духовными произведениями для хоров и сочинениями для оркестров.

Главная тема музыкально-поэтического спектакля – любовь к родине и матери. Та, о которой писали Анна Ахматова, Сергей Есенин, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Петр Чайковский и другие великие музыканты, поэты, писатели.

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