28, 29 и 30 октября Московский областной театр драмы и комедии представляет премьеру спектакля «Легенда о волке» по повести Джека Лондона «Белый клык». Режиссер-постановщик – Олег Лабозин.
Песнь Ледяного Безмолвия, повествующая о жизни Белого клыка, его непростом пути к дружбе, доверию и любви.
Жизнь этого полуволка-полусобаки начнется на суровых просторах Севера, а завершится под палящими солнечными лучами в Калифорнии. Пройдя через потери, унижения, предательства, Белый клык не утратит своей истинной благородной природы, обретет хозяина и настоящую любовь.
Начало спектакля в 18.30. Рекомендуется для семейного просмотра.
Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».
Где? г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 65-А.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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