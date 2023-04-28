«Чебурашка» отправится в путешествие по Армении

С 28 апреля по 7 мая в Армении пройдут Дни российского кино. Бесплатные показы состоятся в Ереване (28-30 апреля) и Гюмри (5-7 мая). В программе киноуикендов – хит российского кинопроката «Чебурашка», триллер «Подельники», биографическая драма «Танец с саблями», спортивная драма «Мистер Нокаут», новинки в жанре семейной фантастики «Хронос» и «Календарь ма(й)я», а также анимация.

Дни российского кино под брендом Russian Film Festival организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Russian Film Festival уже во второй раз приедет к армянским зрителям, но в этом году – с расширенной программой фильмов и новой географией показов. Дни российского кино пройдут в Ереване (28-30 апреля) и Гюмри (5-7 мая). Мероприятия организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Один из самых ожидаемых фильмов в рамках Дней российского кино – «Чебурашка», рекордсмен российского кинопроката. Фильм покажут и в Ереване, и в Гюмри.

В Ереване в программу Дней российского кино также войдут биографическая драма «Танец с саблями», история создания одноименного музыкального шедевра Арама Хачатуряна; спортивная драма про легендарного советского боксера «Мистер Нокаут»; триллер «Подельники» и полнометражный мультфильм про приключения доброго домового «Финник».

В Гюмри, помимо «Чебурашки», зрители увидят семейный фильм «Хронос», снятый по мотивам рассказов писателя-фантаста Кира Булычева; картину «Календарь ма(й)я» о приключениях подростков, жизнь которых загадочным образом начинает двигаться в обратном направлении; мультфильмы «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Плюшевый Бум!».

Ряд кинопоказов пройдет с участием создателей картин. Так, триллер «Подельники» представят генеральный продюсер Георгий Шабанов и продюсер Ольга Ерофеева. О фантастическом фильме «Календарь ма(й)я» расскажет генеральный продюсер Юрий Обухов. После сеансов зрители смогут обсудить фильмы с известным кинокритиком Дианой Мартиросян.

Программа Russian Film Festival в Армении

«Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко, 2022) – семейная комедия, покорившая сердца миллионов зрителей. Непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. В кинопрокате России и стран СНГ фильм собрал уже более 7 млрд рублей. Также показы «Чебурашки» стартовали в странах Ближнего Востока.

«Мистер Нокаут» (реж. Артем Михалков, 2022) – спортивная драма о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы, победителя Олимпийских игр 1964 года, – о его детстве в суворовском училище, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером Григорием Кусикьянцем. Фильм был представлен на кинофестивале стран ШОС в Индии и XIV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина шелкового пути» в Узбекистане.

«Подельники» (реж. Евгений Григорьев, 2022) – триллер, сюжет которого основан на реальных событиях: у десятилетнего деревенского мальчика Ильи убивают отца, и преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. Картина участвовала в конкурсной программе кинофестиваля стран ШОС в Индии в январе 2023 года.

«Танец с саблями» (реж. Юсуп Разыков, 2018) – история создания шедевра Арама Хачатуряна «Танец с саблями» – одного из самых исполняемых произведений в мире. Арам Хачатурян написал его за 8 часов. Фильм участвовал в ряде известных фестивалей, в числе которых – 22-й Шанхайский международный кинофестиваль, XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге, 16-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» и Международный фестиваль музыки и кино в Южной Корее.

​​​​​​​«Календарь ма(й)я» (реж. Виктория Фанасютина, 2022) – приключенческий фильм по мотивам одноименного бестселлера Виктории Ледерман о фантастических приключениях подростков, жизнь которых загадочным образом начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

«Хронос» (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов, 2022) – история, снятая по мотивам фантастических рассказов писателя Кира Булычева (создателя «Гостьи из будущего» – Алисы Селезневой). Действие картины разворачивается в России прошлого, настоящего и будущего. Герои путешествуют во времени, пытаясь найти связь с историей своей страны и разобраться в себе.

«Финник» (реж. Денис Чернов, 2022) – приключенческий анимационный фильм, захватывающий детский детектив от создателей «Смешариков» про доброго и забавного домового Финника. Ему и его знакомой девочке Кристине придётся объединиться, чтобы раскрыть таинственные происшествия и спасти город.

«Плюшевый Бум!» (реж. Денис Чернов, Илья Куприянов, 2021) – семейный анимационный фильм о магии дружбы. История о воре экстра-класса, похитившем уникальный рубин и спрятавшем его внутри плюшевого мишки по имени Бум, чтобы вывезти драгоценный камень из страны. Но всё идёт не по плану.

«Щелкунчик и волшебная флейта» (реж. Виктор Глухушин, 2022) – анимационная приключенческая сказка. Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. Ей, заколдованному принцу Щелкунчику и их друзьям предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.