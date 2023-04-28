ФАДЕЕВ И ГУЦЕРИЕВ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

28 апреля в преддверии Великого праздника Дня Победы Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил свою первую совместную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым — «Обязательно вернусь».

Песня «Обязательно вернусь» — метафора о расставании и воссоединении любящих сердец, о мужестве и о долге перед семьёй и отечеством.

Максим Фадеев признаётся, что хотел найти стихи, напоминающие произведение советского поэта-песенника Владимира Агатова «Тёмная ночь». Автору музыки хотелось сделать что-то тёплое, живое, и он не ожидал, что получится такой результат. По словам Фадеева, всё было до банальности просто, но получилось до невозможности сложно.

«Я нашёл стихотворение, которое просто вырывает сердце из груди. Когда я пел эти слова у меня комок в горле стоял, я где-то 5 или 6 раз приезжал в студию. Никогда не думал, что смогу найти поэта с детским сердцем. Знаю, наверняка многие меня понимают: когда у тебя сердце живое, детское, настоящее, открытое, тёплое. Однако ты показываешь это не всем и порой только в своих стихах, только там можно заметить насколько ты хрупок», — поделился Максим Фадеев.

Я вернусь,

И дочке в глазки загляну.

Я вернусь,

И сердцем сына обниму,

Ладонью к ручке прикоснусь.

Даю вам слово, я вернусь.

Даю вам слово и клянусь.

Эти строки звучат, как молитва: правило настоящего мужчины, у которого нет выбора, когда речь идёт о долге, чести и совести.

В клипе Максим Фадеев выступает в роли эмоционального повествователя. Видео рассказывает о вечных ценностях вне контекста времени и обстоятельств, которые получились невероятно искренними благодаря поэзии Михаила Гуцериева, пронзающей мелодии и неподражаемому голосу Максима Фадеева. Два уникальных мастера встретились в одной удивительно проникновенной истории о силе мужского слова, мужестве и всеобъемлющей силе любви.

«Получился тот результат, который вы слушаете и я им безумно горжусь. Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждёт своих ребят. Они обязательно вернутся. Обязательно», — рассказал Максим Фадеев.

Слушайте песню «Обязательно вернусь» в исполнении Максима Фадеева в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках. Смотрите клип (режиссёр Инес Польских) на музыкальных телеканалах и на официальных каналах GutserievMedia в YouTube и RuTube.

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