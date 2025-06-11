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Чем удивит фестиваль «Воздух Карелии» в День России

editor
By editor
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фестивль воздух карелии - петрозаводск
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Воздух Карелии»

Юбилейный семейный фестиваль «Воздух Карелии» состоится на аэродроме «Пески» в Петрозаводске. В программе первого дня – празднование Дня России, концерты на трех сценах с участием групп «7Б», «Ария», «Пилот», «Слот», «Разные люди», Helvegen и Ансамбля Александрова, и даже серия свадебных торжеств. Центральным событием церемонии открытия станет возложение цветов к Вечному огню и награждение героев СВО при участии детей погибших, главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, представителей Администрации президента, федеральных министерств и артистов фестиваля.

– Приезжайте дышать чистейшим карельским воздухом, заряжаться творческой энергией и просто жить под русскую музыку! Ведь «Воздух Карелии» – про людей и эмоции! – призывает организатор фестиваля Максим Мазуровский.

Напомним, что «Воздух Карелии» – крупнейшее музыкальное событие на Северо-Западе России и одно из самых заметных в РФ. Фестиваль 2025 года – юбилейный, поэтому пройдет с особым размахом и соберет более 30 000 человек. Несомненно, это будет одно из самых заметных торжеств этого лета. В программе — не только концерты, но и образовательные, патриотические, семейные, экологические мероприятия.

В лайнапе – более 60 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых «Алиса», «Чиж & Co», Niletto, Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Северный флот», «Три дня дождя», «Бригадный подряд», «Йорш», «Горшенев», Нейромонах Феофан, «Кирпичи» и многие другие.​

Событие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Карелия.​ Официальное пресс-агентство – «ИнтерМедиа». Генеральный информационный партнер: «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».

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