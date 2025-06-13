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На территории ландшафтного парка Музея Мирового океана поселился «посланник» с Дальнего Востока

editor
By editor
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клен - музей мирового океана
Фото @ пресс-служба Музея Мирового океана

В преддверии праздника, объединяющего всю нашу страну, Музей Мирового океана получил подарок – саженец клёна Гиннала. Родина этого дерева – Восточная Азия, а в России он распространен в Приморье и Приамурье.

Привезенный из соликамского Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова клён Гиннала – прямой «потомок» тех саженцев, которые более 270 лет назад высадил, спасая от гибели, сподвижник командора Беринга, натуралист Георг Стеллер. Деревце стало
дружественным «посланником» с Дальнего Востока в самом западном регионе России.

Символично, что в этом году Музей Мирового океана передал на Камчатку одну из работ выдающегося художника-мариниста Евгения Богданова – «Витус Беринг». Отметим, акция «Клён Гиннала» проходит по всему миру при поддержке Русского географического общества. Ее инициатором выступил Ильдар Юнусович Маматов, член РГО, издатель и путешественник, руководитель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» – самого протяженного туристского маршрута, повторяющего пути Камчатских экспедиций XVIII века под руководством русских офицеров Витуса Беринга, Алексея Чирикова.

Клён Гиннала относится к самым морозостойким клёнам. Продолжительность его жизни – до 100 лет, но, как отмечают ботаники, встречаются и долгожители, возраст которых достигает 250-и лет.

На территории Калининградской области такой вид клена можно встретить лишь в Ботаническом саду и в Зоопарке, а теперь и на территории ландшафтного парка Музея Мирового океана.

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