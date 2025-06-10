Под Петербургом открылась постоянная паблик-арт инсталляция «Текущий сад» Марины Звягинцевой

На Бульваре Белых ночей в городском поселке Новоселье откроется постоянная паблик-арт инсталляция «Текущий сад» Марины Звягинцевой. Проект основан на уникальной художественной методике, не имеющей аналогов в практике отечественного паблик-арта.

Эта работа продолжает художественную миссию Звягинцевой — внедрение искусства в повседневную городскую среду и развитие концепции 15-минутного города, где всё необходимое — от школ до культурных событий — находится в шаговой доступности, даже в удалённых от центра районах.

В этот раз Марина Звягинцева предпринимает шаг, по-настоящему редкий не только в российской, но и в мировой практике паблик-арта: она возвращается к собственной работе, создавая её как художественный ремейк. В истории уличного искусства уже встречались случаи интерпретации классических произведений или оммажей чужим стилям — от переосмыслений полотен старых мастеров до уличных версий модернизма. Однако обращение к собственному современному произведению с целью его адаптации к новой среде остаётся уникальной практикой. Инсталляция, впервые представленная в 2024 году в пространстве «Сада Бенуа» на севере Петербурга, в диалоге с новым окружением раскрывается иначе — как самостоятельное произведение, переосмысленное в контексте другой территории, аудитории и городской ткани. В этом смысле работа Звягинцевой становится примером динамического паблик-арта, который живёт, перемещается, взрослеет вместе с пространством, в которое он вписан.

Переосмысленная инсталляция создана в духе концепции playful garden — нового подхода в паблик-арте, ориентированного на благоустроенные семейные кварталы, где дети растут среди игровых площадок, велосипедных дорожек и скейт-парков. Художник создаёт искусственные «островки природы», наполненные игрой, созерцанием и включением зрителя как активного соучастника. Название «Текущий сад» подчеркивает момент здесь и сейчас: новый район — это не культурная пустыня, а пространство, где культурный слой формируется в настоящем времени.

«Цветы под стеклянными колпаками, защищённые от непогоды, отсылают к образу Маленького принца, заботящегося о розе, единственной целью которой является красота. Для взрослого — это возвращение к внутреннему ребёнку, для ребёнка — знакомство с искусством, до которого можно буквально дотянуться рукой», — рассказывает Марина Звягинцева.

Ботанические инсталляции, созданные из труб и спинеров, размещены вдоль главного пешеходного маршрута Новоселья — Бульвара Белых ночей. Они формируют арт-галерею под открытым небом, в которой искусство будто бы «просачивается» из-под стекла наружу. Подтеки краски на витринах подчеркивают текучесть чувств, их непостоянство и способность проявляться на поверхности. Бутоны с лепестками-спинерами на тротуарной плитке рефреном повторяют форму игрушки-вертушки и создают иллюзию потока — бурной цветной реки, наполненной эмоциями разных людей, идущих навстречу друг другу.

Инсталляция «Текущий сад» напоминает о ценности живой природы, которая может исчезнуть, оставив после человека только проржавевший металл и ПЭТ-листы. Но речь идёт не только о зелени — это метафора экологических отношений между людьми. В центре внимания — чувства: эмпатия, вдохновение, нежность, спокойствие, эйфория. Как и растения, эти эмоции требуют заботы, внимания и бережного отношения.

«На девелоперах лежит большая ответственность, ведь та среда, которую мы создаём, воспитывает и будет воспитывать многие поколения. Если мы хотим, чтобы наши дети были всесторонне развиты, то наша задача наполнять пространства жилых комплексов всеми аспектами жизни, в том числе и культурными. Жители, особенно проживающие в удалённых от центра Петербурга районах, достойны быть причастными к искусству, потому что это важная составляющая духовного развития. Открытие паблик-арт инсталляции

«Текущий сад» — это начало большой истории по формированию качественной культурной среды в Новоселье», — говорит Анзор Берсиров, заместитель генерального директора по развитию ГК «ТРЕСТ».

За последние годы в г.п. Новоселье уже появилось несколько арт-объектов — это скульптуры и муралы, украсившие общественные пространства и социальные объекты. Готовы проекты новых скульптур, инсталляций и муралов, и уже в ближайшем будущем все они будут объединены в большой арт-кластер под открытым небом.