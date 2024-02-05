Чем впечатляют лыжные маршруты на ВДНХ

Зимой ВДНХ привлекает любителей активного образа жизни. Здесь можно не только кататься на коньках на катках, гулять и любоваться шедеврами архитектуры, но и совершать лыжные прогулки. Одни из самых живописных трасс для взрослых и юных лыжников проходят через ВДНХ. Они работают бесплатно и доступны круглосуточно.

Одни из самых живописных маршрутов для лыжных прогулок проложены по территории Главной выставки страны. Кататься здесь можно бесплатно. Трассы проходят по парку «Останкино» и Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина РАН. Катаясь, можно любоваться богатой местной флорой и фауной. Маршруты делятся на основной и детский.

Протяженность основной трассы в парке «Останкино» составляет пять километров, а детского маршрута у Садового пруда — 500 метров. Посетители учатся правильно скользить, перемещать руки, ноги и корпус во время движения. Сориентироваться на местности и узнать правила нахождения на лыжных трассах помогут информационные стенды.

Основной маршрут проходит по Шереметьевской дубраве, вдоль красивых липовых аллей, рядом с пешеходными дорожками. Здесь растут дубы, сосны, лиственницы и орех маньчжурский, липы, вязы, клены и березы. Возраст некоторых деревьев достиг уже 200 лет.

Если поднять глаза, на деревьях можно увидеть синиц, снегирей, свиристелей, дрозда-рябинника, пищуху, поползня и даже дятла. А присмотревшись к снежному ковру, внимательный лыжник заметит следы здешних зверей. Если повезет, можно увидеть и их самих: зайца, крохотную хищницу ласку и даже горностая. И уж точно во время лыжной прогулки по ВДНХ всем гарантирована встреча с белками. Здесь эти пушистые зверьки почти не боятся людей.

Лыжный маршрут также проходит по периметру заповедной дубравы Ботанического сада. Для истинных любителей природы это настоящее место силы зимой. Основная древесная порода заповедника — дуб черешчатый. Средний возраст деревьев превышает 200 лет.

Организация зимних спортивных мероприятий на ВДНХ соответствует задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».