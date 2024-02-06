Дмитрий Губерниев снялся в народной комедии «Сергий против нечисти. Яга»

Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сыграл сам себя себя в новом сезоне сериала с Романом Маякиным, Еленой Подкаминской и Лукерьей Ильяшенко.

Дмитрий поделился впечатлениями от съемок в сериале и признался, что ранее изучал систему Станиславского. Премьера первой серии «Сергий против нечисти. Яга» состоялась 1 февраля эксклюзивно на KION.

Дмитрий Губерниев: «Я немного изучал на своем дебютанском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах, как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым. Но он на площадке вздумал включать гимнаста – делал легкий брейк-данс. Поэтому я со своими двумя метрами в этом отставал. А Яна Кошкина – просто прекрасная».

В предыдущих эпизодах капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию (Роман Маякин), Кате (Лукерья Ильяшенко) и Тетушке (Ирина Розанова) удалось победить самого Вия, который воскресил всю поверженную ранее нечисть. Цена за победу оказалась высокой: кто-то из борцов сам стал чудовищем высшего порядка, и каждый из героев подозревает в себе неладное. Когда беда касается Кати — не просто напарницы, а любимой женщины Сергия — он принимает решение заключить сомнительную сделку с Ягой (Елена Подкаминская).

Тем временем, в Москве начинают пропадать знаменитости, и полиция не может распутать эти дела обычными следственными методами — ведь за исчезновениями стоит мощная нежить с Востока. Разыскать их смогут только Сергию и Кате, которые уже победили и Водяного, и Кошку-Баюншу, и Домового, и птицу Сирин.

1 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера ожидаемого третьего сезона комедийного сериала «Сергий против нечисти. Яга» режиссера Андрея Волгина. В главных ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.