«Чингис-Хан» – картина-триумфатор фестивалей AI Film Awards 2025 Cannes и Neuro Masters 2025!

Первый полнометражный исторический ИИ-комикс покажут на больших экранах. По итогам премьеры в рамках международного фестиваля фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, Neuro Masters 2025 создатели фильма удостоились награды «За вклад в развитие ИИ-кинематографа».

Первый полнометражный исторический комикс, созданный искусственным интеллектом, «Чингис-Хан» выходит в широкий прокат после большой премьеры в Москве в кинотеатре «Октябрь». Показ состоялся в рамках международного фестиваля ИИ-фильмов Neuro Masters 2025, который собрал 1567 заявок из 52 стран. Решением авторитетного жюри из 8 стран съёмочная группа «Чингис-Хан» отмечена Премией «За вклад в развитие ИИ-кинематографа». Для проекта это вторая крупная фестивальная победа после награды «За лучший сверхдлинный фильм» на AI Film Awards Cannes 2025. Компания-прокатчик – Ray of Sun Pictures.

Биография одного из самых известных полководцев в истории – сюжетная основа. Грандиозные баталии, политические интриги, традиции кочевого уклада предстают на экране яркими художественными образами, умело созданными с использованием новейших технологий. О роли личности в истории впервые расскажут не языком школьных сочинений, а языком инноваций.

Литературным основой картины послужила одноименная поэма Виктора Слипенчука, ставшая в свое время сенсацией в литературном мире. Критики подчеркивали феноменальную работу с историческими фактами в совокупности с высоким уровнем художественного мастерства. Поэма была издана и переведена на другие языки. В 1982 году Виктор Слипенчук стал членом Союза писателей СССР, и сейчас его творческая биография включает международно признанные романы и повести. Чуткий к веяниям времени, писатель уверен, что будущее – за инновациями, и искусственный интеллект имеет серьезные шансы стать привычным инструментом любого творца.

Режиссер и продюсер фильма – Кирилл Калашников. В производстве принимали участие студии «Зефир-Нейро» и «Новое время». Генеральный продюсер проекта – исследователь, общественный деятель и предприниматель Михаил Слипенчук, сын автора литературной основы. Композитор – Григорий Тюрин.

«Мы консультировались с режиссёрами и экспертами индустрии, пытаясь определить формат нашей работы – уж слишком кардинально она отличается от классического кинематографа. После многочисленных дискуссий я пришёл к выводу, что «Чингис-Хан» – это нейромикс — новый жанр, который скорее ближе к видеокомиксу, нежели к кинокартинам в их традиционном понимании. Новаторский характер однозначно позволит проекту занять свою нишу. Осмелюсь предположить, что мы наблюдаем рождение нового революционного жанра», – говорит режиссёр Кирилл Калашников.

«Технологии менялись буквально каждый месяц, а то и каждый день. Мы непрерывно улучшали звук, картинку и обучали модели. И теперь с уверенностью заявляем: перед вами полноценный художественный фильм, созданный по литературному произведению», – делится генеральный продюсер Михаил Слипенчук.

Технологически производство опиралось на более 15 моделей ИИ, объединенных в единый pipeline, но диверсифицированных по аспектам творческого процесса: генеративные сети разрабатывали пейзажи, отдельные модели, обученные на захвате движения наездников и фехтовальщиков, занимались анимацией движений, для массовых сцен обучались собственные модели ИИ. Максимальная достоверность достигалась за счёт длительного обучения сетей на большом массиве исторических данных – в базу знаний сценарной модели были заложены более тысячи фактов из научных трудов. Подобный подход позволил реконструировать детали образов и эпизодов с высочайшей точностью – создатели учли даже позиции звёздного неба во время ночных сцен. Объёмный, полностью синтезированный, но неотличимый от настоящего звук – результат работы отдельной технологической системы, анализирующей звуки реальных битв и перерабатывающей их с необходимой интенсивностью. Нейросеть-композитор создала оригинальный саундтрек, сочетающий горловое пение, монгольскую скрипку и симфонические мотивы. Пост-продакшн занял год – небывалый показатель для картин такого уровня технической сложности, полученный за счет контроля цикла работы ИИ со стороны творческой команды. Итог – один из первых случаев использования подлинно комплексного набора ИИ в кинематографе.