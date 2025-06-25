Вышли официальный трейлер и новые постеры комедийного сериала «Хутор»

PREMIER и START представили официальный трейлер и сразу два новых постера комедийного сериала «Хутор». Долгожданный проект с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко в главных ролях станет одним из ключевых летних релизов двух платформ.

Самопровозглашенный финансовый гуру Артем (Сергей Романович) сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать всё с чистого листа. Но вместо этого Артема находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». Хутором заправляет суровый Батя (Гоша Куценко) — бывший бизнесмен, ныне духовный лидер и наставник. Здесь нет ни интернета, ни телефонов, ни единого намека на цивилизацию. Зато есть колхозные порядки, трудотерапия, кнут, пряник… и очень личная причина, по которой заправляющий Батя так всерьёз берётся за перевоспитание Артема. Постепенно между ними завязываются непростые отношения, а за веселой внешней оболочкой начинают раскрываться драма.

Режиссёром проекта выступил Илья Силаев, известный по работе над такими проектами, как «ИП Пирогова» и «Сёстры». В проекте также снялись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Арина Постникова, Анастасия Имамова и другие.

«Эта история актуальна, потому что она о вечных ценностях, несмотря на какие-то современные аллюзии, на инфоцыганство, мошенничество, уходы в лес — все то, что сейчас как бы в трендах. Эта история не столько об одиночестве человека, сколько о поиске родных людей. Наш главный герой — сирота, он никогда не знал поддержки, не знал такой настоящей семейной любви, всегда заботился о себе самостоятельно. Через приключения, через все эти невероятные события он попадает в семью. А как мы все знаем, семья это довольно сложная система. Да, Хутор — это люди со своими желаниями, представлениями о том, как надо и как не надо, и тем не менее, наш главный герой обретает семью. И, наконец, перестает быть одиночкой. И, да, добрые комедии всегда актуальны», – рассказывает режиссер Илья Силаев.