«Чудо»: Данил Стеклов и Филипп Янковский в тизер-трейлере комедийного сериала

Вышел первый тизер-трейлер многосерийной комедии «Чудо» с Данилой Стекловым и Филиппом Янковским в главных ролях о полицейском, который внедряется в группу поддержки анонимных алкоголиков. Сериал производства «Студия Видеопрокат» и «Студия ВАМ» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главный герой комедийного проекта – лейтенант полиции Денис Орлов. Денис получает необычное, но непростое задание – ему необходимо внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Главному герою предстоит слиться с местной атмосферой, вжиться в роль алкоголика и войти в доверие к посетителям группы ради одной цели – наладить контакт с неким Василием Сапоговым. На поверку он оказывается известным в прошлом криминальным авторитетом 90-х, который теперь курирует и регулярно посещает группу «Чудо».

Еще в конце прошлого века «Сапог» с подельниками выкрал из музея кубок царя Смутного времени Василия Шуйского, а затем подстроил «триумфальное возвращение» реликвии, заменив ее подделкой. В наши дни Денис получает задание найти и вернуть оригинал в преддверии выставки федерального значения.

Режиссером проекта выступил Антон Богданов. Роль молодого и активного лейтенанта полиции исполнил Данил Стеклов, а образ бывшего бандита «Сапога» воплотил на экране Филипп Янковский. Другие роли в сериале исполнили Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Степан Девонин, Александр Лойе, Александр Тютин, Александр Мохов.