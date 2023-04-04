«Читай-город» впервые примет участие в ярмарке non/fiction с неожиданной концепцией

В 2023 году ярмарка non/fiction* пройдет с 6 по 9 апреля. Тема весенней ярмарки – «Новые формы существования текста». «Читай-город» выступит организатором торгового пространства павильона «Искусство». Этот павильон объединит торговое и лекционное пространство и станет одной из ключевых площадок ярмарки.

Ольга Олюшина, руководитель по связям с общественностью сети книжных магазинов «Читай-город»:

«В основу нашего стенда легла концепция «Семь чувств». Любой объект искусства создается посредством тех или иных чувств, художник в своем творении демонстрирует то, что он прочувствовал, испытал. То же самое делает и автор при создании литературных произведений. Мы предлагаем посетителям посмотреть на книгу как на объект искусства. А искусство, как известно, познается с помощью разных чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, равновесия и интуиции. Посетители выставки увидят книги с неожиданной стороны».

В основе концепции - 7 чувств.

В работе над стендом приняли участие 43 студента.

Всего было создано 300 работ.

Совместно с Институтом Бизнеса и Дизайна B&D «Читай-город» создал визуализацию каждого чувства через призму леттеринга – одного из массово используемых жанров каллиграфии на сегодняшний день.

Алексей Баранов, Руководитель отдела по связям с индустрией в Институте бизнеса и дизайна B&D, куратор проекта:

«В работе над стендом студенты Института учитывали специфику проекта, а именно работу с книгой, с текстом, которые каждый воспринимает по-своему. Также как и универсальные, всем присущие чувства здесь переосмысливаются в авторском ключе, где-то реалистично, где-то фантазийно, эмоционально. Всё это легло в основу оформления стенда».

Анна Куляпина, графический дизайнер, преподаватель в Институте бизнеса и дизайна B&D:

«Стенды с книгами разделены на разделы по жанрам, и каждый жанр отнесен к какому-то чувству. К каждому чувству предлагалось найти уникальное типографическое решение. Цветовое решение чёрно-белое, поэтому из визуальных средств у ребят были только формат, характер шрифта, форма слова и композиционное решение. Однако, ограничение в визуальных средствах позволило глубже прочувствовать каждое ощущение и постараться передать его через призму собственного восприятия».

__________

* non/fictio№23 – ежегодная российская международная книжная выставка интеллектуальной литературы, учрежденная в 1999 году. В 2023 году выставка пройдет в комплексе «Гостиный Двор» (Москва, ул. Ильинка, д. 4).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.