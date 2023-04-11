Несколько сотен ценных книг пополнили библиотеку Кузбасской православной Духовной семинарии

Богословскую и учебную литературу из библиотеки Московской духовной академии, расположенной в Троице-Сергиевой Лавре подмосковного Сергиева Посада, семинария получила в рамках гуманитарной миссии, организованной руководителем культурно-православного просветительского проекта «Белый Ангел» Евгенией Стрига (Москва) при содействии Межрегиональной общественной организации «Женская Лига журналистов и блоггеров». Благодаря этой миссии будут пополнены библиофонды семинарий, православных училищ и воскресных школ в нескольких регионах России. Кузбасс стал первым из них.

Александр Жарких и Евгения Стрига

Подготовка к гуманитарной миссии началась в 2021 году. С декабря 2022 года приступили к систематизации и каталогизации нескольких тысяч книг, были достигнуты договоренности с библиотеками на местах. Благословение на выполнение миссии в Кемеровской области дала Кузбасская Митрополия, благодаря ей книги доставили из Сергиева Посада в Новокузнецк.

«Для Новокузнецка подобрали действительно уникальные издания, среди которых книги из библиотеки Московской духовной академии, частных библиотек. Но, по-настоящему ценными являются книги, переданные мне лично в Афонском подворье в Москве. Это подарочная коллекция, выпущенная на Афоне к 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон. Такие книги мы передали только в Синодальную библиотеку Московского Патриархата, библиотеку Московской духовной академии и в Кузбасскую семинарию. Если говорить о материальной ценности всей подборки, то она составляет не менее полумиллиона рублей», - рассказала Евгения Стрига во время посещения семинарии. Она добавила, что поддержку в проведении гуманитарной миссии в Кемеровской области оказала Женская Лига журналистов и блоггеров.

«Мы держали связь с библиотекой семинарии с февраля этого года. Нужно было понять, есть ли необходимость в книгах, сможет ли их принять библиотека в большом количестве. Нам очень в этих вопросах помогли проректор по научно-богословской работе семинарии Сергей Николаевич Пивень, заведующий библиотекой Александр Владимирович Жарких. Изначально предполагалось, что книги будут доставлены силами Лиги, мы продумывали логистику. Но эту эту задачу решила Кузбасская Митрополия, полностью организовав перевозку книг между регионами», - поделилась председатель Лиги Елена Рыленкова.

В числе книг, пополнивших библиофонд Кузбасской православной духовной семинарии «Славянские рукописи Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон», «Сочинения и письма Святогорца» в двух томах, «Переписка библиотекаря Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне отца Матфея с учеными востоковедами России и других стран», «Афонский патерик», «Преподобный Силуан Афонский. Писания» и другие.

«Среди книг, которые нам передали, есть, например, теологическая литература. Мы готовим теологов и священников. Как раз эта литература необходима для учебного процесса. Ценные книги — по византологии. Они нужны для нового курса византологии, который будет в семинарии», - объяснил заведующий библиотекой Кузбасской православной Духовной семинарии Александр Жарких.

Также Александр Жарких познакомил руководителя проекта «Белый Ангел» с экспозицией музея семинарии, в которой можно увидеть собрание старинных книг из фондов библиотеки учебного заведения. В свою очередь, Евгения Стрига отметила, что большим событием для региона могла бы стать возможность экспонирования в Кузбассе факсимиле древнейшего кириллического памятника сербской письменности Мирославова Евангелия, созданного около 1180 года. Выдающийся памятник XII века, написанный на кириллице, включен в список ЮНЕСКО «Память мира» среди 120 самых важных мировых документов. Благодаря проекту «Белый Ангел» шедевр XII века факсимиле Мирославова Евангелия наивысшего качества уже увидели в Москве и Санкт-Петербурге. Евгения надеется, что ей удастся организовать экспозицию книги в Кузбассе, но пока переговоры с руководством области об этом продолжаются.

«2023-й год — юбилейный для Кузбасской митрополии. Возможно, в рамках этого события нам удастся организовать выставку факсимиле Мирославова Евангелия. По крайней мере, усилия наши на это направлены», - сказала Евгения Стрига.

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