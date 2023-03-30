В Музее читателя РГБИ состоится открытая лекция Н.А. Шалимовой «Поэзия и поэтика театра А.Н. Островского»

5 апреля в 18.00 в Музее читателя РГБИ состоится открытая лекция профессора, доктора искусствоведения Нины Алексеевны Шалимовой «Поэзия и поэтика театра А.Н. Островского», посвященная 200-летию со дня рождения русского писателя и драматурга.

Островский был «повенчан» с русской жизнью, знал её малейшие оттенки, чувствовал её таинственную внутреннюю сущность и в своих пьесах воссоздал целый мир национального бытия и сознания. В этой живой, дышащей, подвижной, пластичной драматургической громаде из 47-ми пьес явлено подлинное существование русской судьбы, русского пути, русской воли, русского характера, русской души, русской тоски, русской правды, русской трагедии или комедии русской жизни.

«Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, - писал критик Иван Гончаров, - для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь».

Слушатели РГБИ получат редкую и уникальную возможность на время лекции проникнуть во внутреннюю театральную «кухню» и вместе с Н.А. Шалимовой поразмышлять о том, как пьесы А. Н. Островского воспринимались и ставились с момента их написания на протяжении всей истории русского театра, и о том, как их читает и ставит современный театр.

Лекцию прочтет доктор искусствоведения, крупнейший отечественный специалист по А.Н. Островскому Нина Алексеевна Шалимова. Профессор ГИТИСа, руководитель Семинара по театральной критике театроведческого факультета ГИТИСа, преподаватель Театрального института им. Б. Щукина, председатель жюри многих театральных фестивалей, автор многочисленных рецензий и научных статей о театре и двух монографий.

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