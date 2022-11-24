«Читальня в деталях». Выставка работ студентов МАРХИ

6 декабря в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина открывается выставка проектов студентов Московского архитектурного института. Работы выполнены по итогам обмерной практики, проходившей в читальне в июне 2022 года, и представляют собой чертежи главной лестницы и парадных ворот усадьбы.

Обмерная практика — важный этап в освоении профессии. Обмеры — необходимая составляющая работы в реставрационных мастерских, а также при проектировании и разработке интерьеров новых зданий. В ходе практики будущие архитекторы также знакомятся с культурным наследием, разбирают композиционные принципы и стилевые характеристики сооружений разных эпох.

В этом году студенты 1 курса 8 группы под руководством преподавателей кафедры «Основы архитектурного проектирования» Ирины Максимовой и Анны Винокуровой изучили художественные и конструктивные особенности трехмаршевой чугунной лестницы главного дома, а также подъездных ворот. Проведя необходимые измерения при помощи отвесов, уровней, рулеток и других инструментов, будущие специалисты подготовили кроки — это нарисованные на глаз и от руки планы, разрезы, фасады и детали здания со всеми необходимыми размерами. На основе кроков с точными размерами, уже в аудиториях МАРХИ, студенты создали финальные чертежи тушью, которые можно увидеть на 1 этаже Главного дома до 18 декабря. Экспозиция дополнена сопроводительными рисунками, а также фотографиями студента МАРХИ Архипа Саушина.

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