Подмосковный театральный коллектив принимает участие во всероссийском фестивале «Образ»

В Театре кукол имени Образцова проходит второй фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ». В театральном празднике, который продлится до 24 ноября, принимают участие более 100 юных артистов в возрасте от 5 до 15 лет.

Московскую область на фестивале представляет Образцовый коллектив «Театральная студия «Волшебная страна» Центра досуга «Дроздово» Ленинского городского округа. Он покажет спектакль «Ёжик и медвежонок» – пригласит детей и взрослых увидеть, услышать, почувствовать, как было бы прекрасно жить в мире простых, но очень важных «мелочей».

Помимо подмосковного коллектива, на сцене выступят 12 любительских театров кукол из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.

Большинство спектаклей транслируются онлайн, так что зрители из разных городов смогут увидеть постановки в прямом эфире. Ссылки на трансляции будут появляться в соцсетях Театра кукол имени Образцова.

Фото – Министерство культуры РФ

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