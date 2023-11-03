Современный российский композитор Семён Кривенко-Адамов 10 ноября 2023 года выпустил новый мини-альбом «What the History Hides». Релиз вдохновлен архитектурными памятниками древних цивилизаций и выражает идею о необходимости их беспрепятственного исследования.
Раннее музыкант в своих социальных сетях рассказал о глубоком символизме музыки и обложки, а также анонсировал публикацию большой статьи, раскрывающую философский смысл альбома.
«Древние архитектурные объекты и археологические находки всегда служили для меня источником силы и вдохновения. Благодаря им я написал значительную часть своих произведений. Со временем я начал осознавать, что подавляющее большинство исследований историков направлены на то, чтобы скрыть от нас правду и погасить источник этой силы», — размышляет музыкант.
Семён Кривенко-Адамов — композитор-философ, все его альбомы имеют мощные концептуальные идеи, направленные на раскрытие высшего духовного зрения слушателей всего мира.
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