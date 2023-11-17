Фолк-группа «Отава Ё» выпустила клип на песню «Пора молодцу жениться» для фильма «По щучьему велению»

Петербургский коллектив, прошедший долгий путь от уличных музыкантов до флагманов российского фолка, в первую очередь известен во всём мире именно своими клипами, занимающими верхние позиции в профильных видеочартах и собирающими рекордные для фолк-артистов цифры просмотров. Например, видео на песню «Сумецкая» (также вошедшую в саундтрек сказочного блокбастера «По щучьему велению») только в YouTube посмотрели более 60 миллионов раз. Кроме того, клипы и короткометражные музыкальные фильмы «Отавы Ё» входили в официальную программу 35-ти международных кинофестивалей и получили на них в общей сложности 13 наград.

В фильме «По щучьему велению» было использовано несколько музыкальных композиций «Отавы Ё», а две из них были записаны музыкантами специально для этой киносказки.

«Пора молодцу жениться» — свадебная песня донских казаков и один из главных «хитов» казачьего фольклора. «Отава Ё» не специализируется на казачьих песнях, но когда мы с худруком группы Алексеем Белкиным обсуждали варианты записи новых треков для фильма, то пришли к выводу, что именно эта песня наилучшим образом подходит для финальной сцены и по смыслу, и по настроению. Ну, а когда через некоторое время музыканты прислали мне первое демо, сразу стало понятно, что аранжировка «Отавы Ё» идеально сочетается с изображением на экране», – рассказал о сотрудничестве с группой музыкальный продюсер фильма Алексей Румянцев.

Художественный руководитель группы «Отава Ё» Алексей Белкин поделился впечатлениями от работы группы над фильмом:

«Мы давно мечтали о том, чтобы наша музыка прозвучала в современной экранизации русских народных сказок. Смотря новые фильмы, основанные на русских сказках, я всё ждал, что вот сейчас зазвучит какой-нибудь классный фольклорный трек... Но нет. И это всегда казалось мне большим упущением, ведь очевидно, что подобный союз был бы гармоничен. Поэтому, когда нам предложили принять участие в работе над фильмом «По щучьему велению», я очень обрадовался и понял, что надо действительно постараться. Наша задача состояла в том, чтобы подытожить этой песней события фильма и поставить большой восклицательный знак в истории Емели и Василисы. С уверенностью могу сказать, что нам это удалось».

«Мы снимали клип в деревне Верхние Мандроги. Это музей под открытым небом, и его постройки напоминают некоторые локации фильма. К тому же кинокомпания СТВ любезно предоставила нам костюмы и реквизит из фильма, и это позволило нам пофантазировать: а что, если бы наши музыканты оказались на месте сказочных персонажей? Многие зрители после похода в кино писали нам, что узнали в сцене разбойничьей погони цитату из нашего клипа «Тимоня». И мы, в свою очередь, наполнили клип не только кадрами из фильма, но и цитатами из него в исполнении участников «Отавы Ё». Мы невероятно рады тому, что нам удалось принять участие в работе над этой волшебной сказкой. И то, что это произошло в год двадцатилетия нашей группы, — лучший подарок, о котором можно было мечтать», — добавил Алексей Белкин.