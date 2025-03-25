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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМир музыкиТрек Сергея Серкова попал в топ-чарты музыкальных сервисов.

Трек Сергея Серкова попал в топ-чарты музыкальных сервисов.

editor
By editor
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сергей-серков-ты-снова-приходишь

Совсем недавно вышел трек Сергея Серкова – «Ты снова приходишь», своего рода музыкальный эксперимент, которые так любит Сергей в сольном творчестве. Как известно, Сергей имеет все права на хиты легендарной группы «Ласковый май», солистом которой он являлся с самого основания. Но даже имея возможность исполнять все песни группы, он продолжает идти «своим путем». По словам самого артиста, «творчество «Ласкового мая» – это огромный пласт его жизни, но всегда нужно двигаться дальше».

В творчестве Сергея много песен в стиле современной клубной музыки, а в некоторых песнях содержатся элементы рэпа и хип-хопа. Песня «Ты снова приходишь» — полностью выбивается из репертуара артиста и рассчитана, в первую очередь, на более молодую аудиторию. Однако верная ласковомайская аудитория тоже с большим удовольствием и восхищением приняла этот трек и некоторые даже назвали эту песню «песней в ласковомайском стиле в современный обработке».

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