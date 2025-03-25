Трек Сергея Серкова попал в топ-чарты музыкальных сервисов.

Совсем недавно вышел трек Сергея Серкова – «Ты снова приходишь», своего рода музыкальный эксперимент, которые так любит Сергей в сольном творчестве. Как известно, Сергей имеет все права на хиты легендарной группы «Ласковый май», солистом которой он являлся с самого основания. Но даже имея возможность исполнять все песни группы, он продолжает идти «своим путем». По словам самого артиста, «творчество «Ласкового мая» – это огромный пласт его жизни, но всегда нужно двигаться дальше».

В творчестве Сергея много песен в стиле современной клубной музыки, а в некоторых песнях содержатся элементы рэпа и хип-хопа. Песня «Ты снова приходишь» — полностью выбивается из репертуара артиста и рассчитана, в первую очередь, на более молодую аудиторию. Однако верная ласковомайская аудитория тоже с большим удовольствием и восхищением приняла этот трек и некоторые даже назвали эту песню «песней в ласковомайском стиле в современный обработке».