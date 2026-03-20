Cпрос на художественную литературу об Иране вырос на 30%

Книжный сервис Литрес проанализировал интерес пользователей к художественной литературе об Иране. С начала 2026 года (01.01.2026–18.03.2026) выручка с продажи книг по теме выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году (01.01.2025–18.03.2025). Увеличение спроса на художественную прозу, посвящённую жизни в Иране или истории этого государства, можно назвать поступательным. Литрес фиксирует рост продаж литературы по теме и в 2025 году – тогда выручка на 14% превысила показатели 2024 года.

Рейтинг художественной прозы об Иране, пользующейся наибольшим спросом среди пользователей, возглавило произведение Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай» – исторический роман о революции 1979 года. Второе место заняла вторая часть этой же книги – «Ураган. Книга 2. Бегство из рая». В тройку лидеров также вошёл роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин», написанный как протест против положения женщины в Иране. На четвёртой строчке – «Книга судьбы» Паринуш Сание, роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времён правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает рейтинг повесть Садека Хедаята «Слепая сова» – сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.