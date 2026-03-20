1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Cпрос на художественную литературу об Иране вырос на 30%

By T1
Книжный сервис Литрес проанализировал интерес пользователей к художественной литературе об Иране. С начала 2026 года (01.01.2026–18.03.2026) выручка с продажи книг по теме выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году (01.01.2025–18.03.2025). Увеличение спроса на художественную прозу, посвящённую жизни в Иране или истории этого государства, можно назвать поступательным. Литрес фиксирует рост продаж литературы по теме и в 2025 году – тогда выручка на 14% превысила показатели 2024 года.

Рейтинг художественной прозы об Иране, пользующейся наибольшим спросом среди пользователей, возглавило произведение Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай» – исторический роман о революции 1979 года. Второе место заняла вторая часть этой же книги – «Ураган. Книга 2. Бегство из рая». В тройку лидеров также вошёл роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин», написанный как протест против положения женщины в Иране. На четвёртой строчке – «Книга судьбы» Паринуш Сание, роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времён правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает рейтинг повесть Садека Хедаята «Слепая сова» – сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.

