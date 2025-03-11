Циолковский, Мичурин, Топуридзе: как прошёл День нестандартно мыслящих людей на ВДНХ

9 марта отмечается День нестандартно мыслящих людей, которые смело прокладывают новые пути в науке, архитектуре и других областях знаний. В честь праздника Выставка рассказывает, где можно познакомиться с наследием выдающихся личностей и вдохновиться на собственные открытия.

Мечты о космосе, ставшие реальностью

В Центре «Космонавтика и авиация» часть экспозиции посвящена Константину Циолковскому — ученому, чьи работы стали основой для развития космической науки. Здесь представлены его черновики и макеты изобретений. Например, макет ракеты, в котором пророчески верно отображены необходимые для совершения космического полета элементы техники. Также представлены чертежи с представлениями о поведении человека в космосе, оказавшиеся верными на практике. Эти экспонаты расположены в экспозиционной зоне «КБ-1», на первом этаже, в начале павильона.

«Отец космонавтики» всю жизнь работал простым преподавателем. С 1880 по 1921 год учил арифметике, алгебре и геометрии, физике и химии боровских и калужских детей. Через руки педагога, по его подсчетам, прошло более полутора тысяч ребят.

Сегодня мечты о покорении космоса Константина Циолковского воплощены в реальность, а посетители Центра могут проследить, как его идеи повлияли на современные технологии.

Селекционные труды на благо страны

В Мичуринском саду находится памятник Ивану Мичурину — биологу-селекционеру, чьи труды подарили миру множество современных сортов плодово-ягодных культур. Его наследие напоминает, как важно сочетать науку и природу для создания чего-то нового и полезного.

Памятник Мичурину установили в 1954 году. Авторами проекта являются скульптор Дмитрий Жилов и архитектор Виктор Артамонов. Тогда же здесь высадили более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев, в том числе 56 лучших сортов яблонь, груш, слив, вишен и винограда. Были среди них и сорта, выведенные самим ученым.

В 2017–2018 годах территорию сада благоустроили, отремонтировали памятник с постаментом, вокруг установили скамейки и сохранили цветник из роз. В границах организовали ландшафтный участок «Большая картина полей».

Также дополнительно высадили 1700 плодовых деревьев и кустарников, в числе которых 800 яблонь более 14 сортов. Всего здесь растет около двух тысяч деревьев. Весна ― лучшее время, чтобы полюбоваться их цветением и вспомнить о великом ученом.

Фонтаны — символы советской эпохи

Три знаменитых фонтана — «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос» — созданы легендарным архитектором Константином Топуридзе. Эти шедевры не только украшают Выставку, но и рассказывают о культуре, искусстве и духе советской эпохи.

Фонтан «Дружба народов» расположен на Центральной аллее. В его центре — золотистый сноп, окруженный 16 женскими фигурами в национальных костюмах. Они символизируют союзные республики, входившие в состав СССР.

«Каменный цветок» вдохновлен уральскими сказами Павла Бажова и наполнен пышными скульптурными деталями. На вершине расположена чаша в форме раскрывающегося среди самоцветов каменного цветка. На гранитных постаментах, украшенных чугунными волютами, установлено 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик.

В центре 3-го Каменского пруда возвышается фонтан «Золотой колос». Подножие венчают три рога изобилия с овощами и фруктами, которые символизируют процветание и достаток.

Монтаж и взгляд, опередившие время

На ВДНХ расположен Музей кино, часть которого — научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна — одного из основоположников советского кино. Уникальный монтажный язык и теоретические работы режиссера до сих пор вдохновляют авторов по всему миру.

Гости Музея кино могут увидеть личные вещи Эйзенштейна, карандашные наброски к фильмам, рисунки, рукописи, книги. Отдельного внимания заслуживают предметы, подаренные мастеру многочисленными знаменитыми друзьями, — картина Фернана Леже, комикс Уолта Диснея с дарственной надписью, фотография Чарли Чаплина с автографом.