Мать, наставница, труженица: женские образы на выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ»

На Главной выставке страны можно увидеть множество поэтичных женских образов — скульптуры и живописные полотна, где в центре композиции находится мать, соратница, труженица. Среди масштабных экспонатов, представленных на выставке Третьяковской галереи в павильоне «Центральный» на ВДНХ, также немало картин и скульптур, изображающих прекрасных женщин.

Одной из таких работ является скульптура Веры Мухиной — «Хлеб» (1939 год). Это декоративная композиция для Нового Московского моста в Москве. Орнаментальный ритм и плавность линий сильных обнаженных фигур, смягчающие общую структурную напряженность, нивелируют идеологическую направленность смысла этого произведения.

Екатерина Белашова — выдающийся советский скульптор. Особенно хорошо ей удавались детские и женские образы, выражающие гамму эмоций и чувств. Так, героиня скульптуры Белашовой «Мечтания» предстает перед посетителями в свободной, естественной позе. В плавных линиях ее фигуры ясно отражено состояние гармонии и безмятежности, свойственное девушке-мечтательнице. Не менее выразительной является скульптурная композиция Екатерины Белашовой «Моя дорогая». Скульптор сумела выразить общечеловеческие идеалы материнской любви и нежности, красоты и гармонии, создав нежный и поэтический образ: молодая мать нежно прижимает к себе ребенка.

В зале № 6 можно увидеть картины Георгия Ряжского «Колхозница-бригадир» и Ольги Яновской «После работы», соседствующие в экспозиционном пространстве и во многом созвучные друг другу. Ряжский писал в основном женские портреты, воплощающие типичные образы новой эпохи: «Рабфаковка», «Председательница», «Делегатка». В этом же ряду образов-типов стоит и работа художника «Колхозница-бригадир», созданная в 1932 году и отсылающая зрителя к традициям русского искусства ХIХ — начала ХХ века. В центре композиции находятся две женщины в окружении солнечного пейзажа. Работа достаточно велика по размеру и вызывает ассоциации с фреской или декоративным панно. Картина Ольги Яновской «После работы» (1932 год) также является портретом-типом, характерным для творчества художников разных эпох. Особую популярность портрет-тип приобретает в русском искусстве 20–30-х годов ХХ века, что было связано со стремлением художников воплотить идеал новой эпохи.

На картине Яновской представлен образ женщины, умывающейся после трудового дня. Окружающий ее интерьер подчеркнуто аскетичен: серая стена и небольшой столик со стоящим на нем кувшином. Однако живописное решение, найденное художницей, придает обыденной сцене ощущение гармонии и красоты. Нежно-розовый цвет полотенца перекликается с румянцем на женских щеках, белый платок «отражается» в белом кувшине. Благодаря свободной, приближенной к импрессионизму живописной манере пространство комнаты кажется наполненным воздухом и светом.

Представлена на выставке в павильоне «Центральный» и самая известная скульптура советской девушки — «Девушка с веслом». Подобные статуи молодых физкультурниц, выполненные разными мастерами, украшали парки многих советских городов, но именно эта работа приобрела наибольшую известность. Во время реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в середине 30-х годов ХХ века возникла необходимость наполнения паркового пространства скульптурами. В 1934 году архитектор Александр Власов, который занимался реконструкцией парка, заказал главную скульптуру Ивану Шадру. В 1935 году ее установили в центре фонтана на главной аллее ЦПКиО имени Горького. Задуманная как вертикальная доминанта ЦПКиО имени Горького в Москве, «Девушка с веслом» стала одним из символов эпохи наряду с «Рабочим и колхозницей» Веры Мухиной.

Открытие новых музейных объектов ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России, объединяя искусство и историю в пространстве восстановленного павильона. Данный проект подготовлен специально для павильона № 1 «Центральный».

«#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в пространстве, которое открылось для посетителей после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров можно увидеть более 30 работ.